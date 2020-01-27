Резкое похолодание до -33 градусов после метелей придёт в Бердск

Погода испортится уже в ночь на среду, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры.

Похолодание продержится до конца недели

Резкое похолодание идёт в Бердск, об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В ночь на вторник, 28 января, столбик термометра покажет -5…-10 градусов, днем -4..-9, снег, метели.

В ночь на среду, 29 января, похолодает до -19 ..-26 градусов, днем -13, -18 градусов, метели.

В ночь на четверг, 30 января, столбик термометра покажет -25…-33 градуса, днем -19, -24 градуса.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на вторник, 28 января, столбик термометра покажет -7 градусов, днем -5, снег.

В ночь на среду, 29 января, похолодает до -21 градуса, днем -8 градусов, метели.

В ночь на четверг, 30 января, столбик термометра покажет -21 градус, днем -18 градусов.

По данным портала «Gismeteo», в ночь на вторник, 28 января, столбик термометра покажет -6 градусов, днем -3, снег.

В ночь на среду, 29 января, похолодает до -17 градусов, днем -5 градусов, метели.

В ночь на четверг, 30 января, столбик термометра покажет -21 градус, днем -18 градусов.