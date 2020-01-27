В рубрику «Сообщи свою новость» написал житель ул. О. Кошевого, 6:
— Жители ул. Островского, 57 не уважают соседей. Мусорная площадка развёрнута к детской площадке соседнего дома на ул. О. Кошевого, 6, постоянно крупногабаритная свалка рядом с мусоркой, валежник из диванов, ящиков, мебели и другой утвари. Жители раскладывают объедки для собак рядом с мусоркой. УК на это безобразие никак не реагирует.
Фото: Крупногабаритную свалку устраивают у детской площадки жители дома №57 на ул. Островского
18:56 27.01.2020
Жители раскладывают объедки для собак рядом с мусоркой. УК на это безобразие никак не реагирует.
В рубрику «Сообщи свою новость» написал житель ул. О. Кошевого, 6:
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Фото: Крупногабаритную свалку устраивают у детской площадки жители дома №57 на ул. Островского
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