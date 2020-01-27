Не гарантируют повышения пенсий работающим пенсионерам поправки в Конституцию

Как объяснили РБК в рабочей группе, это возможно только при корректировке федерального закона. Юристы полагают, что индексация пенсий вообще не является «предметом для Конституции». На повышение пенсий работающим в 2021 году уйдет дополнительно 400 млрд рублей.

Пенсионную реформу провели в России в 2018 году

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий россиян. C 2016 года, в соответствии с федеральным законом, страховые пенсии индексируются только неработающим пенсионерам.

При рассмотрении президентских поправок в Госдуме в первом чтении, отвечая на вопрос одного из депутатов, распространится ли индексация на работающих пенсионеров, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева сказала: «Само правило (индексации пенсий) сформулировано без изъятий». «Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ — индексируются», — сказала она. Это заявление было расценено СМИ как планируемое возобновление ежегодной индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Что определяют поправки в Конституцию

По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону». Это связано с тем, что в Конституции (ч. 2 ст. 39) закреплено правило о том, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. «Таким образом, конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — заявила Хабриева.

Она напомнила, что «целевое назначение различных видов пенсий, за исключением социальной, заключается в компенсации гражданам утраченного заработка при окончании осуществления ими трудовой или иной общественно полезной деятельности». «Вместе с тем, понимая интересы российских граждан, законодатель принял решение о сохранении выплаты пенсий при наличии заработка, ограничив в этом случае возможность индексации пенсий работающим пенсионерам», — продолжила она, подчеркнув, что после прекращения трудовой деятельности в страховой пенсии учитываются все индексации, осуществлявшиеся, пока пенсионер работал.

«В президентских поправках никаких исключений нет», — сказал РБК другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Но после принятия поправок в Конституцию порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть «определен специальным законом», уточнил он.

Формулировка в части индексации пенсий написана таким образом, чтобы ничего не менять по работающим пенсионерам, сказал источник РБК, знакомый с ходом разработки проекта президентского закона о внесении поправок в Конституцию. «В поправке гарантируется только сама индексация и ее регулярность», — подчеркнул он. Все остальные вопросы — порядок индексации и условия ее получения, в том числе в зависимости от работы, — определяются федеральным законом, объяснил собеседник РБК. «Конституция эти вопросы не регулирует», — добавил он. Индексация работающим пенсионерам пока не обсуждается, сказал РБК другой источник, близкий к Минфину.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок правительства, в Минтруда и Пенсионном фонде России отказались от комментариев. Конвенция 102 Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2018 году, допускает приостановление выплаты пенсии на весь период работы.

Что думают юристы по поводу индексации

Юристы неоднозначно толкуют принятые в первом чтении поправки в Конституцию в части индексации пенсий. Раз в предложенной президентом поправке есть ссылка на федеральный закон, то именно он устанавливает порядок индексации для разных категорий людей, сказал РБК профессор факультета права ВШЭ Сергей Пашин. Поэтому он не исключил, что никаких поправок в действующий федеральный закон вноситься не будет. В целом, по его мнению, это «проблема для Конституционного суда», который мог бы дать разъяснение, означает ли закрепление в Основном законе регулярной индексации пенсий необходимость изменения федерального закона, в соответствии с которым ежегодное повышение пенсий на уровень инфляции работающим пенсионерам приостановлено.

Индексация пенсий вообще не является предметом для Конституции, она должна быть закреплена в федеральном законе, соглашается доктор юридических наук, эксперт Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский.

«Если будет закреплено, что индексация пенсий гарантируется Конституцией, значит, индексация должна гарантироваться абсолютно всем», — возражает доктор юридических наук, профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина Эльвира Тучкова. Сам факт закрепления в Конституции права на обязательную регулярную индексацию пенсии крайне важен, считает она. После этого власть не сможет действовать, исходя из возможности или невозможности выделить на это деньги. Однако правильнее было бы закрепить в Конституции «право каждого на индексацию на уровне не ниже инфляции за соответствующий период», заметила профессор.

Отсутствие пенсии у работающих — это норма для пенсионного обеспечения в развитых странах, замечает глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Ведь пенсия в страховой системе — это часть дохода, которую работник заработал, но отложил в виде пенсионных отчислений на случай потери трудоспособности для компенсации потерянного из-за этого заработка. «А если человек продолжает работать, то и страховой случай не наступает. Но в российских реалиях пенсионеры продолжают работать даже с инвалидностью: пенсии-то мизерные», — сказал он.

Цена возвращения индексации

Вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам «в повестке дня нет», заявляла вице-премьер Татьяна Голикова год назад. Занимавший пост председателя ПФР Антон Дроздов говорил, что возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовало бы дополнительно 368 млрд руб. «Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет», — сказал Дроздов в октябре прошлого года.

Если индексация работающим пенсионерам будет восстановлена с 2021 года, то в первый же год бюджет потратит дополнительно примерно 400 млрд руб., оценил Биезбардис. В дальнейшем эта цифра будет возрастать на 10% в год, полагает он.

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 43,87 млн человек, из них работающих — 9,67 млн.