Не спите на пороге школы: Как подать заявление в первый класс в Бердске

Прием заявлений для зачисления детей в первый класс начинается с ноля 1 февраля, рассказала директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Прием заявлений в школу начнется 1 февраля

25 января более 200 родителей пришли на общегородское собрание в Бердске. Вопрос приема в первый класс интересует не только мам, которых было большинство в зале, но и пап, писал «Курьер. Среда. Бердск».

— Заявление на поступление ребенка в школу можно подать через портал Госуслуг с ноля часов 1 февраля. Если вам удобен этот вариант, можете им воспользоваться, — рассказала на общегородском родительском собрании для мам и пап будущих первоклассников директор городского управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Зайдите на портал в раздел Образование



Выберете Запись в образовательное учреждениеПункт Зачисление в образовательное учреждениеНажмите Получить услугуПри личном обращении или через портал Госуслуги ответ должен прийти в течении 7 рабочих дней.

Жанна Леонидовна отметила, что не стоит ночевать на пороге школы, чтобы записать ребенка в первый класс. Всех детей обязательно возьмут.

Какие документы нужны для определения ребенка в первый класс — в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова

