Чеченский подлог: Проверить данные о «подмене» пропавших чеченцев пообещала омбудсмен

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не получила материалов о том, что ей в ходе поездки в Чечню предъявили родственников расстрелянных граждан вместо них самих. Но по публикации в «Новой газете» она снова готова проверить данные.

Татьяна Москалькова отреагировала на публикацию в СМИ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверит информацию о том, что ей предъявили в ходе поездки в Чечню родственников расстрелянных граждан вместо них самих, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Уполномоченный считает информацию, опубликованную «Новой газетой», очень серьезной, будет проводить проверку по данному вопросу. Уполномоченный связалась с «Новой Газетой» и запросила имеющиеся материалы», — говорится в сообщении.

Пресс-служба омбудсмена заявила, что Москалькова не получила материалов о том, что ей в ходе поездки в Чечню предъявили родственников расстрелянных граждан вместо них самих.

«Более года назад «Новая газета» уже говорила о некоем подлоге, но по состоянию на 9:00 27 января 2020 года никаких подтверждающих данных в аппарат не поступало», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе в понедельник.

Там отметили, что в ходе поездки в Чечню Москалькова лично проверяла все документы. Вместе с тем собеседник добавил, что Москалькова всегда открыта для диалога и взаимодействия по этому вопросу.

3 октября 2017 года правозащитный центр «Мемориал» сообщал, что 20 сентября власти Чечни привезли в Грозный и предъявили Москальковой двух человек из списка погибших. Однако, как сообщалось, вместо Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева из «расстрельного списка» привезли на встречу с омбудсменом их родных братьев.

Тогда Москалькова обещала проверить эту информацию. «Что касается информации «Мемориала» по поводу того, что мне были представлены не сами потерпевшие, а их братья, я могу пояснить следующее: у меня был список граждан, которые якобы пропали, представленный в том числе «Новой газетой». И там значились имя, фамилия, дата, месяц и год рождения», — сказала Москалькова.

Омбудсмен отмечала, что встретилась в Чечне со всеми людьми из списка. «Они пришли ко мне с паспортами. И в их паспортах были совершенно точно фамилия, имя, дата, месяц и год рождения те, которые были указаны людьми, сопереживающими ситуации», — сказала омбудсмен.

В понедельник, 27 января, «Новая газета» опубликовала статью о том, что Москалькова во время ее поездки в Чеченскую республику в сентябре 2017 года встретилась с двумя гражданами Чечни, которые показали свои паспорта и утверждали, что являются Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым. По данным издания, на самом деле это были братья расстрелянных Юсупова (причем в случае с Юсуповым это был однояйцевый близнец) и Мускиева.

По данным газеты, в январе 2017 года Юсупова и Мускиева вместе с еще 25 чеченцами убили после пыток.