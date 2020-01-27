Видео уничтожения такси пьяным пассажиром в Екатеринбурге появилось в Сети

Неадекватный мужчина сначала напал на таксиста, избил его, а потом кинулся крушить автомобиль. Во время задержания пассажир заявлял, что является юристом, а его жена работает в московской ФСБ.

Мужчину на разбитой легковушке задержали гаишники

Мужчина, который разбил машину таксиста, а затем угнал ее, может получить реальный срок. Полицейские возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). По этой статье он может получить до четырех лет лишения свободы.

Также выяснилось, что задержанный мужчина уже был судим.

— В дежурную часть отдела полиции № 9 поступило сообщение от 33-летнего водителя такси, который заявил, что неизвестный похитил у него автомобиль Mazda3, — сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. — Получившие ориентировку сотрудники ГИБДД сумели остановить автомобиль в одном из дворов на улице Викулова. За рулем оказался 26-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный был доставлен в дежурную часть. В ходе установления его личности выяснилось, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.Ранее мы писали, что ЧП случилось 26 января около двух часов ночи в районе Центрального стадиона. Пассажир внезапно стал бить таксиста по голове. Водитель затормозил и выскочил из автомобиля. После этого злоумышленник залез на легковушку, попрыгал на ней, а затем сел за руль и укатил.

Роман, водитель такси, рассказывает, что изначально пассажир вел себя неадекватно, мешал работать, постоянно пытался забрать телефон. После начались угрозы, в районе «Екатеринбург Арены» хулиган начал нападать на водителя, чем заставил его экстренно покинуть автомобиль. Пассажир начал преследовать таксиста, пытаться его ударить, разбил заднее стекло автомобиля, бил по капоту и, в конце концов, забрался на крышу машины.

Роман отмечает, что после произошедшего преступник резко спрыгнул с транспортного средства, сел за руль и был таков. В это время инструкторы ресурсно-тренировочного патриотического центра «Набат» Дмитрий Зырянов, Александр Самофал, Шахин Карпов и Дмитрий Томилов увидели просящего о помощи пострадавшего и, узнав о произошедшем, кинулись в погоню. Молодые люди догнали злоумышленника, пытавшегося скрыться на угнанной «Мазде», во дворах, чтобы восстановить справедливость, передают «Вечерние ведомости».

Почуяв, что разборки не избежать, хулиган попытался первым начать драку с «набатовцами». Спортсмены с легкостью дали отпор преступнику, обездвижили его, связав руки за спиной, и передали сотрудникам ГИБДД. Во время задержания мужчина заявлял, что является юристом, а его жена работает в московской ФСБ. Достоверность данной информации неизвестна.

Роман, поймав попутную машину, догнал погоню во дворах, когда злоумышленник уже лежал со связанными руками, а сотрудники ГИБДД оформляли протокол.

Роман планирует отправиться в травмпункт для снятия побоев. Сейчас он жалуется на сильную головную и височную боли. Чем этот поход обернется для преступника, пока неизвестно.

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