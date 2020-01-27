Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо пройдут в Бердске

8-9 февраля СК «Вега» состоится чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо ГТФ, а также чемпионат и первенство «Фестиваль цветных поясов» по тхэквондо ГТФ.
8-9 февраля СК «Вега» состоится чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо ГТФ, а также чемпионат и первенство «Фестиваль цветных поясов» по тхэквондо ГТФ.
Регламент соревнований
8 февраля, суббота
10.00 — начало чемпионата и первенства СФО по тхэквондо ГТФ
13.00 — торжественное открытие соревнований
13.40-19.00 — продолжение соревнований
9 февраля, воскресенье
10.00-19.00 — фестиваль цветных поясов в рамках чемпионата и первенства СФО
В Новосибирской области этот вид спорта зарегистрирован совсем недавно — 27 апреля 2018 года. Президентом Федерации тхэквондо ГТФ Новосибирской области стал Эмзари Григорьевич Трунин. Наши спортсмены уже успели отлично дебютировать на соревнованиях европейского, всероссийского уровня, завоевав чемпионские и призовые места на чемпионате и кубке России, а также чемпионате и кубке Европы.
За короткий период работы Федерации аттестовано около 40 судей, присвоены порядка 30 массовых разрядов, около 15 кандидатов в мастера спорта, выполнены 4 звания мастер спорта России (Патрушев Артём, Юриков Константин, Ситникова Елизавета, Степаненко Алексей) и 2 мастер спорта международного класса (Патрушев Артём и Юриков Константин). На сегодняшний день в Федерации около 1000 членов.