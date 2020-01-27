Исключить из «Единой России» заставившего прыгать за ключами сотрудника МЧС главу Чувашии просит партийная комиссия по этике

Повступок Михаила Игнатьева однопартийцы назвали бессовестным, «непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему».

Игнатьев — крайний слева, а рядом спасатель с ключами, допрыгнувший до них

Комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендовала исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии за нарушение этических норм. Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании комиссии, сообщила пресс-служба единороссов.

«Комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендует президиуму генерального совета партии исключить главу региона [Чувашии] Михаила Игнатьева из «Единой России» за нарушение этических норм. Данное решение также будет доведено до всех секретарей региональных отделений партии», — приводит пресс-служба слова ответственного секретаря комиссии, депутата Госдумы Евгения Ревенко.

Комиссия разбирала инцидент с вручением Игнатьевым ключей от машин аварийно-спасательных служб. На кадрах видео, распространенного в соцсетях, видно, что глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а офицер МЧС подпрыгивает, чтобы их получить, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Видео вызвало широкий общественный резонанс. Вместе с тем в пресс-службе главы Чувашии назвали эпизод с вручением ключей сотруднику МЧС шутливым жестом. По словам пресс-секретаря главы Чувашии Олега Сидорова, «никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет». Позже сам Игнатьев заявил, что отвергает «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь» о каком-либо непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.

По мнению председателя комиссии по этике, депутата Госдумы Валентины Терешковой, вручение ключей от машин Игнатьев превратил в унизительное шоу. «Мы предприняли все попытки с пониманием отнестись к ситуации, но, учитывая дальнейшие шаги Игнатьева, должны дать соответствующую оценку и принять решение», — подчеркнула она.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему», — заявил в свою очередь Ревенко. «Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — пояснил он.

Как отметил зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, «никому не допустимо унижать честь и достоинство граждан, тем более высшему должностному лицу субъекта РФ». «Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева на церемонии вручения сотрудникам МЧС республиканского управления ключей от новой специальной техники было, мягко говоря, неприемлемо», — подчеркнул он. «Все, что мы видели со стороны главы республики, некрасивый и бессовестный поступок. Полагаю, что Игнатьев заслуживает исключения из рядов партии», — заключил парламентарий.

Этическая комиссия «Единой России»

Комиссия «Единой России» по этике является центральным органом партии, избирается съездом из числа ее членов открытым голосованием на пять лет. В состав комиссии входят 12 человек, ее возглавляет депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В полномочия комиссии входит вынесение разного рода дисциплинарных рекомендаций, например, объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета, при этом решения комиссии обязательны к исполнению, передает ТАСС.