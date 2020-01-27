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За скрутку пробега штрафовать физлиз на 300 тыс., юрлиц — на 1 млн рублей хотят в России

20:30 27.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Такое предложения сделала Госдуме ассациация автодилеров. В стране до 30% автомобилей имеют скорректированные данные по километражу. Но ввести ответственность за манипуляции с одометром (счетчик пробега) для собственников машин пока нереально, считают эксперты.

За скрутку пробега штрафовать физлиз на 300 тыс., юрлиц на 1 млн рублей хотят в России
В Бердске зарегистрировано около 50 тыс. автомобилей, в России — 50 млн

В Госдуме в феврале планируется обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин, сообщили «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), информацию подтвердили в комитете ГД по транспорту. В ассоциации предлагают взыскивать за такие услуги суммы до 1 млн рублей. По данным сайтов объявлений о продаже автомобилей и дилеров, у некоторых марок доля подержанных машин со скрученным пробегом составляет 35–50%.

На площадке комитета по транспорту и строительству ГД планируется организовать обсуждение проблемы скрученного пробега, рассказал замглавы комитета Александр Старовойтов. Инициатором выступил глава РОАД Олег Мосеев. Он рассказал, что встреча с представителями заинтересованных ведомств и экспертами может состояться уже в феврале. Предварительно эту тему авторитейл уже обсуждал с депутатами и автоинспекцией.

В объединении считают, что необходимо наказывать физических лиц, попавшихся на таком бизнесе, суммой в 300 тыс. рублей, юридических лиц — в 1 млн рублей.

Александр Старовойтов поддерживает введение даже более сурового наказания за манипуляции с данными о пробеге машины — вплоть до уголовного, как в США.

— По поводу того, насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения, — добавил парламентарий.

В думском комитете по законодательству и госстроительству также считают, что ситуация с недостоверными данными о пробеге носит массовый характер и ее нужно решать. Об этом заявил первый зампред комитета Вячеслав Лысаков. Он отметил, что в 1990-е годы «омолодить» машину на три-пять лет было в порядке вещей. При этом депутат обратил внимание на сложности, которые могут возникнуть с администрированием штрафов.

— Нужно понять, кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять процессуальный документ (протокол). Поскольку это новый состав административного правонарушения, придется обосновать затраты из бюджета, например для МВД, — пояснил он.

Депутат добавил, что вариант с введением уголовной ответственности считает заведомо «непроходным».

С ГИБДД предметно обсуждать вопрос о наказании за скрученный пробег можно будет после появления текста законопроекта, отметил Александр Старовойтов. По его словам, проект акта может быть разработан до конца 2020 года.

По оценкам РОАД, в стране от 10 до 30% автомобилей из общего автопарка в 50 млн имеют скорректированные данные по километражу. Но ввести ответственность за манипуляции с одометром (счетчик пробега) для собственников машин пока нереально, считает Олег Мосеев.

— Никто не готов к таким жестким мерам, поскольку нет достоверной информации по пробегам, — пояснил глава РОАД. — Для того чтобы была возможность это контролировать, нужно закрепить в законодательстве обязанность фиксировать реальный пробег для всех участников рынка.

Именно поэтому, по мнению Олега Мосеева, борьбу с подтасовкой пройденного количества километров у автомобиля нужно начинать с нечистых на руку бизнесменов, предоставляющих такие услуги. Он обратил внимание на то, что объявления об этом можно увидеть в Москве на баннерах, а также найти на многочисленных сайтах в интернете.

— Чаще всего скрученный пробег наблюдается у Peugeot — до 45% подержанных машин, Chrysler — до 40% и модели Toyota Venza — до 35%. У Lada, Mitsubishi, Chevrolet, Suzuki, Renault и Ford откорректирован пробег у каждого пятого автомобиля, — рассказал «Известиям» директор департамента продаж автомобилей с пробегом «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов.

Руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Александр Чухнов добавил, что пробег остается одним из ключевых факторов для принятия решения о покупке того или иного авто. По его словам, на многих автомобилях нетрудно определить, скручивался ли пробег на приборной панели, поскольку он также фиксируется в блоках ABS, управления двигателем (в моточасах), АКПП и других агрегатах.

Популярные интернет-площадки сегодня уже предоставляют пользователям возможность проверить машину, в том числе ее пробег. Такая возможность есть, например, у «Авито» и «Авто.ру». Директор «Автотеки» (проект «Авито») Вадим Иванов пояснил «Известиям», что базовую информацию (о количестве владельцев, соответствие заявленных технических характеристик реальным) можно получить бесплатно.

В «Авто.ру» отметили, что информация о выставляемых на продажу автомобилях формируется за счет предыдущих объявлений, а также базы партнерских данных, в том числе от дилеров.

— Но определить пробег у подержанного автомобиля крайне сложно. При частой смене владельцев продавец может не знать о скрученном пробеге, — сказали «Известиям» в пресс-службе «Авто.ру».

Там добавили, что в некоторых моделях пробег скорректирован у каждой второй машины.

Замглавы Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов отмечает, что «пробить» подержанный автомобиль до покупки можно самому. Такую возможность предоставляют сайты Федеральной службы судебных приставов (на залог и другие обременения), Российского союза автостраховщиков, ГИБДД (на предмет аварий и угона). Проверить можно по государственным регистрационным знакам, VIN-номеру, номеру страховки, сказал он.

По мнению эксперта, введение штрафов не решит проблемы: компании, оказывающие такие услуги, перейдут на нелегальное положение, но не исчезнут.

— Кроме того, в интернете легко можно найти инструкцию, как скрутить пробег самостоятельно, — отметил Дмитрий Клевцов. — Нужно создать открытую базу данных по пробегу автомобилей, как это уже сделано, например, в Европе и США.

Он также полагает, что очистить рынок от битых автомобилей и машин со скрученным пробегом помогли бы аукционы. В Японии и Америке цена машины с чистой историей на 30% выше, чем у «темной лошадки» без данных о владельцах и ее техническом состоянии, добавил эксперт.

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Реально наказать за скрутку пробега?

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