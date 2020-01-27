Умер 8-месячный мальчик из-за отказа врачей класть его в больницу Новоалтайска

Такую причину смерти ребенка озвучила его мать. Следственный комитет начал проверку по сообщению СМИ на предмет надлежащего оказания медицинской помощи малышу.

СКР расследует происшествия с детьми

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о гибели в реанимации 8-месячного ребенка. Об этом в понедельник сообщила старший помощник руководителя краевого управления СКР Людмила Рязанцева.

-В средствах массовой информации опубликовано сообщение жительницы города Новоалтайска о гибели ее 8-месячного ребенка. По словам женщины, длительное неоказание медицинской помощи из-за отказа врачей принимать мальчика в больницу явилось причиной его гибели. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки, — заявила Рязанцева.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также проверить действия медицинских работников на предмет надлежащего оказания медицинской помощи ребенку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.