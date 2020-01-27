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Умер 8-месячный мальчик из-за отказа врачей класть его в больницу Новоалтайска

20:45 27.01.2020 Фото: СКР
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Такую причину смерти ребенка озвучила его мать. Следственный комитет начал проверку по сообщению СМИ на предмет надлежащего оказания медицинской помощи малышу.

Умер 8 месячный мальчик из за отказа врачей класть его в больницу Новоалтайска
СКР расследует происшествия с детьми

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о гибели в реанимации 8-месячного ребенка. Об этом в понедельник сообщила старший помощник руководителя краевого управления СКР Людмила Рязанцева.

-В средствах массовой информации опубликовано сообщение жительницы города Новоалтайска о гибели ее 8-месячного ребенка. По словам женщины, длительное неоказание медицинской помощи из-за отказа врачей принимать мальчика в больницу явилось причиной его гибели. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки, — заявила Рязанцева.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также проверить действия медицинских работников на предмет надлежащего оказания медицинской помощи ребенку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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От редакции

Виноватыми окажутся врачи?

Аноним, 27 января 2020 22:05
НВР:
Нет. Они святые. У них даже одежды белые, как у ангелов, которые забирают людей на небо.

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