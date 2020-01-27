Генпрокуратура не нашла горения мусора и выброса вредных веществ на свалке в Бердске

Но выявила, чт оРоспарироднадзором «не принято должных мер по проверке обращений граждан» по полигону ТКО. Есть претензии и по ограничению доступа к водоемам.

Росприроднадзор проверил мусорную свалку Бердска. Не горит и не загрязняет атмосферу

Заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин внес представление руководителю Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Поводом для этого послужили результаты проверки, проведенной управлением Генпрокуратуры РФ в Сибири, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о государственном контроле (надзоре), порядке рассмотрения обращений граждан.

Как сообщили в Генпрокуратуре сегодня, 27 января, не принято должных мер по проверке обращений граждан о горении, сжигании отходов и выбросе вредных веществ в атмосферный воздух на полигонах ТКО в Бердске и Новосибирске. По результатам проведенных спустя две недели рейдовых осмотров земельных участков, прилегающих к полигонам, заявителям сообщено о неподтверждении их доводов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердская мусорная свалка не горит уже несколько лет, однако активисты инициировали сбор подписей за ликвидацию городского полигона твердых коммунальных отходов.

В ходе проверки обращения гражданина об ограничении свободного доступа к береговой полосе в связи с установкой металлических ограждений в районе земельных участков должностными лицами госоргана сделан вывод об обоснованности довода заявителя, однако меры по установлению собственников (владельцев) указанных земельных участков, а также лиц, допустивших установку незаконных ограждений, не приняты.

Рассмотрев представление, исполняющий обязанности руководителя госоргана принял меры к устранению и недопущению нарушений закона, за ненадлежащее исполнение должных обязанностей объявлено замечание начальнику отдела межрегионального информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства управления.

Кроме того, госорганом допускались нарушения требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Информация о проведенных проверках юридических лиц вносилась должностными лицами ведомства несвоевременно и с нарушением установленных правил формирования и ведения единого реестра проверок.

Выявлен случай немотивированного отказа в переоформлении лицензии в связи с несоответствием одного из учреждений лицензионным требованиям. В числе оснований для принятия такого решения послужил изложенный в акте внеплановой выездной проверки вывод о том, что заявленное транспортное средство не соответствует предъявляемым требованиям, однако ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих таковые, в акте отсутствуют.

Не всегда соблюдались требования Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Не обеспечивались всестороннее рассмотрение обращений, дача письменного ответа по существу поставленных вопросов.

Так, не дана оценка доводам обращения депутата Законодательного Собрания Омской области о незаконном захоронении региональным оператором твердых коммунальных отходов на свалках в Кировском и Ленинском административных округах г. Омска, а также заявлений граждан о возможном сжигании отходов этим же юридическим лицом.