Выкатился на дорогу самолет Caspian Airlines после приземления в Иране. Сняли на видео эвакуацию 135 пасажиров

На кадрах с места происшествия видно, что самолет выкатился на проходящее рядом с аэропортом шоссе и перекрыл несколько полос. Обошлось без пострадавших и серьезных последствий.

Самолет перегородил несколько полос движения на шоссе

Самолет авиакомпании Caspian Airlines со 135 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту иранского города Бендер-Махшерх и остановился посреди проезжей части, сообщает агентство IRNA. Эвакуацию находившихся в салоне людей сняли на видео.

Инцидент, по данным управляющего директора аэропортов провинции Хузестан, произошел около 07:50 утра понедельника из-за технических проблем с шасси. По другим данным, экипаж с серьезной задержкой зашел на посадку, так что следовавшему из Тегерана лайнеру не хватило пространства, чтобы остановиться, передают «Вести».

На кадрах с места происшествия видно, что самолет выкатился на проходящее рядом с аэропортом шоссе и перекрыл несколько полос. Обошлось без пострадавших и серьезных последствий — все пассажиры самостоятельно покинули борт. В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты.