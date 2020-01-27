27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Зарплату в 90 тыс. рублей хотят получать жители Новосибирска

22:00 27.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» выяснил, какую зарплату хотели бы получать россияне. Наивысшие запросы в Москве и Санкт-Петербурге — более 100 тыс. рублей в месяц. У мужчин запросы выше, чем у женщин.

Зарплату в 90 тыс. рублей хотят получать жители Новосибирска
Средняя зарплата в Бердска сейчас составляет 28 тыс. рублей

На зарплату от 100 до 200 тыс. рублей рассчитывают 26% опрошенных. Заработок менее 30 тыс. рублей в месяц устроил бы 4% респондентов.

Как указывают специалисты, в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц.

Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона. Так, участники опроса из Москвы идеальной зарплатой считают 104 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тыс. рублей.

В то же время жители Новосибирска хотели бы получать зарплату 90 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону желаемая зарплата — 87 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тыс. рублей.

Опрос также выявил различия в желаемой зарплате между мужчинами и женщинами.

Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 6,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее стало известно, что 74% россиян планируют сменить работу в 2020 году. Большинство из них (53%) хотят перейти на новое место, потому что их не устраивает зарплата, передает РТ.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько вы хотели бы получать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Закончится смертями: Забастовку объявили водители скорой помощи в Екатеринбурге из-за перехода на аутсорсинг 1
22:15 27-01-2020
Закончится смертями: Забастовку объявили водители скорой помощи в Екатеринбурге из-за перехода на аутсорсинг
Зарплату в 90 тыс. рублей хотят получать жители Новосибирска
22:00 27-01-2020
Зарплату в 90 тыс. рублей хотят получать жители Новосибирска
Не гарантируют повышения пенсий работающим пенсионерам поправки в Конституцию
21:45 27-01-2020
Не гарантируют повышения пенсий работающим пенсионерам поправки в Конституцию
БердскНе спите на пороге школы: Как подать заявление в первый класс в Бердске
21:30 27-01-2020
Не спите на пороге школы: Как подать заявление в первый класс в Бердске
Выкатился на дорогу самолет Caspian Airlines после приземления в Иране. Сняли на видео эвакуацию 135 пасажиров
21:15 27-01-2020
Выкатился на дорогу самолет Caspian Airlines после приземления в Иране. Сняли на видео эвакуацию 135 пасажиров
БердскПостроят современный театр к 2023 году в Бердске 10
21:03 27-01-2020
Построят современный театр к 2023 году в Бердске
БердскГенпрокуратура не нашла горения мусора и выброса вредных веществ на свалке в Бердске 7
21:00 27-01-2020
Генпрокуратура не нашла горения мусора и выброса вредных веществ на свалке в Бердске
Умер 8-месячный мальчик из-за отказа врачей класть его в больницу Новоалтайска 1
20:45 27-01-2020
Умер 8-месячный мальчик из-за отказа врачей класть его в больницу Новоалтайска
БердскГолубые волосы: Красит в розовый отправленная смывать синие пряди 6-классница школы №9 Бердска 52
20:45 27-01-2020
Голубые волосы: Красит в розовый отправленная смывать синие пряди 6-классница школы №9 Бердска
За скрутку пробега штрафовать физлиз на 300 тыс., юрлиц - на 1 млн рублей хотят в России
20:30 27-01-2020
За скрутку пробега штрафовать физлиз на 300 тыс., юрлиц - на 1 млн рублей хотят в России