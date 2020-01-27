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Закончится смертями: Забастовку объявили водители скорой помощи в Екатеринбурге из-за перехода на аутсорсинг

22:15 27.01.2020 Фото: Nso.ru
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Компания пермского бизнесмена Евгения Фридмана, выигравшая тендер на предоставление автопарка, заставляет всех водителей оформлять на себя ИП или переводиться в самозанятые. А это грозит потерей надбавок, отпускных, больничных и выплатой налогов из своего кармана.

Закончится смертями: Забастовку объявили водители скорой помощи в Екатеринбурге из за перехода на аутсорсинг
В Новосибирской области все машины скорой помощи принадлежат больницам

В Екатеринбурге 67 водителей скорой помощи объявили о массовой забастовке, в ходе которой они отказались работать в ночь на 1 февраля. Дело в том, что они не хотят переходить к новой аутсорсинговой компании.

Компания пермского бизнесмена Евгения Фридмана ООО «Новоскор-Екатеринбург», выигравшая тендер на предоставление автопарка, заставляет всех водителей оформлять на себя ИП или переводиться в самозанятые. А это грозит потерей надбавок, отпускных и больничных. К тому же, в таком случае водителям предстоит платить налоги из собственного кармана.

– Мы приняли решение – просто взять и уйти. Идею поддержали 67 водителей. Так, что 1 февраля в 00.00 ни одна подстанция не выйдет на смену. Это 37 машин. Екатеринбург останется без скорых. Это закончится смертями, серьезными болезнями. Люди могут остаться без помощи в самый нужный момент, а мы можем это предотвратить, — передает слова одного из бастующих E1.RU.

Таким образом, если с водителями скорых не заключат трудовой договор, в котором будет прописано, что им оставят соцпакет и повысят зарплату, они не выйдут на работу.

Сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Три из них уже на аутсорсинге. Еще две скоро на него переведут. Уже 1 февраля старая компания заберет свой автопарк «Газелей», новая же предлагает взамен автомобили Ford. Из них 32 будут выезжать на вызовы, еще пять – в резерве.

Ранее Минздрав предложил решение для екатеринбургских врачей, пожаловавшихся на низкие зарплаты. 15 января, в ведомстве закончили внеплановую проверку учреждения, результаты которой станут известны в ближайшее время.

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после сообщений СМИ о массовой забастовке водителей скорой помощи. Ранее появилась информация о том, что в ночь на 1 февраля они не станут работать.

– Прокуратура города выяснит, в каких подстанциях скорой помощи руководств ООО «Феникс-Логистика» предложило перейти водителям на гражданско-правовой договор, даст оценку законности действий юридического лица и МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса», а также проверит соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о здравоохранении, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

31 января истекает срок действия контракта между ООО «Эффективная система здравоохранения» и МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса». И уже с 1 февраля автомобили скорой помощи будет предоставлять другая организация – ООО «Феникс-Логистика». По словам водителей, новое руководство заставляет их регистрироваться индивидуальными предпринимателями, а это серьезно уменьшит их зарплаты, а также лишит отпускных и больничных.

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От редакции

Госмедицина капитализируется?

Аноним, 27 января 2020 22:31
Ну надо же, вчера Голикова отрапортовала о провале реформы здравоохранения из-за некомпетентных действий в регионах, а сегодня подкорректировали. Вот такой очередной запомоенный прорыв

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