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Ищем рожденных 23 февраля и 8 марта!

12:01 28.01.2020 Фото: Вы родились в "громкую" дату?
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Для очередного выпуска журнала «Парад» редакция ищет женщин и мужчин, которые родились 8 марта или 23 февраля.

Ищем рожденных 23 февраля и 8 марта!
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обращается к читателям за помощью. Ищем героев для очередного выпуска журнала «Парад».

Ищем людей, которые отмечают «двойной праздник» — мужчин и женщин, которые отмечают день рождения 23 февраля или 8 марта. Приглашаем читателей поучаствовать в рубрике «Гость номера». нам нужны 10 историй! Расскажите о себе, свои истории празднований и необычных поздравлений.

Заявки на участие нужно прислать на электронную почту редакции bkurer@mail.ru, а также по телефону 2-15-51. Оставьте, пожалуйста, контактный номер для связи, с вами свяжется журналист и возьмёт интервью.

Заявки принимаются до 30 января!

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Полина, 14 января 2020 13:17
То чувство, когда родилась 8 марта, а рассказывать про себя нечего :D

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