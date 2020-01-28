Изменится график движения муниципальных автобусов с 10 февраля в Бердске

Расписание поменяется у маршрутов №1, 4, 5 и 7. Оно составлено с учетом состыковок с прибытием и отправлением электропоездов.

Многие пенсионеры пользуются льготами для проезда в общественном транспорте

Изменят расписание муниципальных автобусов для удобства пассажиров в Бердске.

— Мы проанализировали расписание движения автобусов по семи конечным остановкам, режим работы предприятий, расписание прибытия и отправления электропоездов на станции Бердск. Особое внимание было уделено тем маршрутам, где нет дублирующего транспорта, и автобусы являются единственным транспортным сообщением. Сейчас вносятся изменения в рейсы по маршрутам №1, 4, 5 и 7. Это изменения времени отправления и времени отстоя на конечных остановках, — сообщила на совещании чиновников 27 января начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

По словам Надежды Нятиной, данные изменения позволят сделать более удобной состыковку с межмуниципальными и пригородными маршрутами, электропоездами. Изменения вступят в силу с 10 февраля.

По маршрутам №2, 6, 9 расписание было откорректировано ранее с участием активных членов ТОСов и депутатов.

Сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства будут контролировать соблюдение графика движения общественного транспорта. К тому же, они планируют привлечь для этой работы предприятия города: санатории «Сибиряк», «Рассвет», Химзавод и другие.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после новогодних праздников мэр Бердска Евгений Шестернин проверил движение общественного транспорта в вечернее время.

— Были обращения, и я выезжал контролировал. Движение 18 маршрута заканчивается в 20.00, медперсонал не может уехать. Да, маршрут появляется в системе ГЛОНАСС. Появляется на конечной. Да только не постоял, а развернулся и ушел. Если водители просто пробивают маршруты катанием по тем точкам, которые мы снимаем в системе ГЛОНАСС — ни мне, ни городу это не интересно. Они должны заниматься не выполнением движения маршрутов, а перевозкой пассажиров по графику. В том числе в график входит понятие не во сколько прибыл, а во сколько ушел. Как раз можно сосчитать время ожидания. Была проблема на железнодорожном вокзале — мы ее сняли. Давайте теперь снимайте эту проблему с конечных остановок, там, где у нас курортно-санаторная зона. Персонал не может уехать в вечернее время, — акцентировал Евгений Шестернин.