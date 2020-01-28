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Насмерть засыпало снегом двух подростков в Оренбургской области

09:00 28.01.2020 Фото: СК по Оренбургской области
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Сейчас проводятся экспертизы, их назначил Следственный комитет.

Насмерть засыпало снегом двух подростков в Оренбургской области
Следователи выясняют причины трагедии

Утром 26 января 2020 года на обочине автомобильной дороги между селами Барангулово и Куруил Кувандыкского городского округа обнаружено тело 15-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти.

Вечером 26 января 2020 года в 1 километре от поселка Калиновка Гайского городского округа под снежной массой обнаружены тела двух тринадцатилетних мальчиков без видимых признаков насильственной смерти. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области проводятся доследственные проверки.

По предварительным данным, около 20.00 часов 25 января 2020 года подросток совместно со своими двумя друзьями 11 и 15 лет пошли в соседнее село Барангулово, расположенное в 3-4 километрах от села Куруил. Около 22.30 часов двое школьников решили вернуться домой в село Куруил. По пути старший товарищ остановился и попросил друга идти вперед, указав, что его догонит. Пятиклассник вернулся домой, а его друг домой не пришел. Родители начали самостоятельные поиски сына, однако поисковые мероприятия результатов не дали. Утром 26 января 2020 года местный житель обнаружил тело мальчика на обочине дороги недалеко от села Барангулово, о чем сообщил в правоохранительные органы. Прибывшие медики пытались провести реанимационные мероприятия. Третий мальчик вернулся самостоятельно домой вечером 25 января 2020 года.

Происшествия еще с двумя малолетними детьми произошло в Гайском городском округе. В 15.00 часов 26 января 2020 года два друга 13 лет отпросились у своих родителей и пошли гулять на улицу. После 18.00 часов родители предприняли меры к поиску детей, которые не вернулись домой. Около 21.00 часов родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом. На место происшествия родители вызвали сотрудники полиции.

В рамках проверок произведен осмотр мест происшествия, опрошены родственники. Будут опрошены друзья, соседи погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Также будет дана оценка действиям (бездействию) родителей, отвечающих за своих детей. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Источник: СК по Оренбургской области

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