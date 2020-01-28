Плохо ходит автобус №1 до Белокаменного, кто составлял это расписание?!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Лариса Николаевна:

И снова о движении маршрута №1 «Вокзал- белокаменный микрорайон». Как уехать с центра города до микрорайона работающим людям до 21 часа? А еще хуже до 22 часов? Не получится,ее простояв на морозе, ветре или иную погоду более часа. Вот такое расписание. И корректировать его некому. Администрация города на этот вопрос ответила, но только не конкретно как, а о том что есть такой маршрут, что ходит он по расписанию и тд. Как будто, Америку открыли, живущим в микрорайоне. АТП выполняет расписание. А вот корректировать его некому. Кто его составлял, видимо, до 16 часов работает и на своей машине домой едет. А людей, кто работает до 21 или 22 часов не мало. Мы на остановках сроднились, ожидая автобуса.