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Кого в первую очередь бесплатно вылечат от гепатита С в Бердске: с пораженной печенью и шансом на успех

19:42 28.01.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Очередность формируется при наличии таких клинических показаний: вирусологические тесты — определение уровня РНК ВГС, генотипа и субтипа ВГС, активность гепатита, тяжесть поражения печени, стадии заболевания.

Кого в первую очередь бесплатно вылечат от гепатита С в Бердске: с пораженной печенью и шансом на успех
У больных гепатитом С нет симптомом болезни на протяжении десятков лет
Сюжет: Лечение гепатита С в Бердске
Кого в первую очередь бесплатно вылечат от гепатита С в Бердске: с пораженной печенью и шансом на успех

Кого в первую очередь бесплатно вылечат от гепатита С в Бердске: с пораженной печенью и шансом на успехБесплатные анализы на гепатит С имеют права сдавать больные «ласковым убийцей» в БердскеЕщё 2 новости

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился бердчанин Иоан. На больничном мужчина обнаружил страшный диагноз — гепатит С. Однако на бесплатное лечение он не смел надеяться. Врачи бердской ЦГБ назначили ему анализы, а половину из них пришлось сдавать в платной клинике.
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова ответила на вопросы «Курьер. Среда. Бердск» связанные с лечением и диагностикой «ласкового убийцы». В том числе, кому положены бесплатные анализы и какими препаратами лечится гепатит С.

Так как же получить направление на бесплатное противовирусное лечение ВГС? Как рассказала Лариса Позднякова, госпитализация пациентом с этим диагнозом проводится по клиническим показаниям по направлению лечащего врача.

— Лечение пациентов с диагнозом хронический вирусный гепатит С Новосибирской области проводится бесплатно, — заверила главный врач инфекционист Новосибирской области в ответе на письменный запрос 24 января.

Для постановки на очередь для получения бесплатного лечения — противовирусной терапии от гепатита С, пациент направляется из больницы прикрепления на консультацию в КДЦ №ГБУЗ НСО ГИКБ №1». После консультации данные пациента вносятся в Регистр вирусных гепатитов Новосибирской области и при наличии клинических показаний — в список нуждающихся в проведении противовирусной терапии.

Очередность формируется при наличии таких клинических показаний: вирусологические тесты — определение уровня РНК ВГС, генотипа и субтипа ВГС, активность гепатита, тяжесть поражения печени, стадии заболевания, показания к трансплантации органов и прочее.

— Цель терапии хронического гепатита С — улучшение качества и продолжительности жизни у пациентов. Решение о назначении противовирусной терапии пациенту индивидуализировано и основано на степени поражения печени, анализе вероятности успеха и потенциальных рисков развития нежелательных явлений терапии, наличие сопутствующих заболеваний и готовности пациента начать лечение, — отметила Лариса Львовна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сегодняшний день на диспансерном учете с диагнозом хронический вирусный гепатит С только в Бердске состоят 803 человека. В соседнем Искитиме — 221 человек. А во всем регионе «ласковый убийца» атакует печень 14 340 человек. В очереди на бесплатное лечение гепатита С в Новосибирской области стоит 1100 человек, в Бердске — 166 человек, а в Искитиме — 363 человека.

В следующем материале читайте о препаратах, лечение которыми предусмотрено бесплатно. А также о побочных эффектах противовирусной терапии.

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Михаил, 28 января 2020 13:04
Если у тебя начальная стадия, фиброз печени 0-1, то даже не рассчитывай на бесплатное лечение. Вперед тебя всегда будут попадать люди с более высоким показателем фиброза, продержат тебя в очереди до того, пока не разовьется 2-3 стадия, а это уже серьезные проблемы с печенью в будущем. Бесплатные препараты которые там дают имеют целую кучу побочек,хотя на мировом рынке уже давно есть более эффективные и почти без побочек, а что вы хотели за бесплатно в России?... Есть хорошие индийские препараты, но официально их у нас не купишь, мне привозили, 3 месяца и гепатита нет.
Пип, 28 января 2020 22:28
Согласна со всем вышенаписаным. Сама вылечилась такими препаратами.Можно купить в Новосибирске

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