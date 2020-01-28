Миллион рублей компенсации требует мать погибшего в тройном ДТП с трактором с ЦГБ Бердска

В больнице Роману сделали две операции и у него дважды останавливалось сердце. Он умер в реанимации. Мать погибшего полагает, что врачи ЦГБ поставили неправильный диагноз, проявив халатность. Она просит 1 млн рублей по иску к ЦГБ.

Трагедия произошла 12 июня 2018 года

Бердский городской суд 27 января приступил к изучению экспертиз по гражданскому иску к центральной горбольнице. Иск, поданный 16 сентября Еленой Байкиной, судья Наталья Новосадова начала рассматривать 9 октября. Но уже на стадии предварительного слушания производство по делу приостановили. В 2020 году рассмотрение дела возобновили.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск» Байкина обратилась с иском к бердской ЦГБ за компенсацией морального ущерба в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Речь идет о ее сыне, умершем в больничной палате после ДТП.

40-летний мужчина 12 июня 2018 года стал участником дорожно-транспортного происшествия и был доставлен с травмами в горбольницу Бердска. Пациент скончался.

Мать погибшего полагает, что сыну врачи поставили неправильный диагноз, что и привело к смерти.

— Она полагает, что действия сотрудников больницы были не правильные, что они проявили халатность. И просит взыскать с ЦГБ 1 млн рублей в виде компенсации морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова 27 января 2020 года.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», материалы по ДТП находятся в полиции и Следственном комитете, которые и назначили ряд экспертиз в рамках своего расследования. Результаты необходимы суду для объективного решения по гражданскому иску Елены Байкиной.

Трактор вытолкнул на встречку

Роман Байкин на Toyota Lucida летом прошлого года попал в тройное ДТП на трассе Р-256 напротив Торгового дома «Привоз». Он пошел на обгон трактора, у которого в это момент «самопроизвольно упала консольная лапа». Трактор занесло и он выдавил своей «лопатой» «Тойоту Люсиду» на «встречке». На встречной полосе произошло лобовое столкновение с «Тойотой Надиа», в которой ехала семья из Горно-Алтайска.

По данным «АвтоБердска», в больнице Роману сделали две операции и у него дважды останавливалось сердце. Он умер в реанимации. Роман жил в Агролесе, работал на маршрутке №14. У него осталась несовершеннолетняя дочь.

Сохранилось видео с места тройного ДТП, имевшее трагические последствия.

Видео АвтоБердск