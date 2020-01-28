Как жить на 10 лет дольше?

Здоровый образ жизни — ключ к наслаждению последними годами жизни. Не обременяйте себя опасными для жизни болезнями и раком — позаботьтесь о себе. Тщательно относитесь к своему телу, и оно наверняка позаботится о вас в сумеречные годы.

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КАК жить дольше: каждый хочет прожить более долгую и здоровую жизнь, свободную от болезней, болезней и душевной боли, которая от этого исходит. Мы хотим быть там для наших любимых, и чтобы они были там для нас. Превращение пяти вредных привычек в способ жизни, способствующий улучшению жизни, может увеличить продолжительность жизни до десяти лет. Узнайте точно, что они есть.

Здоровый образ жизни — ключ к наслаждению последними годами жизни. Не обременяйте себя опасными для жизни болезнями и раком — позаботьтесь о себе. Тщательно относитесь к своему телу, и оно наверняка позаботится о вас в сумеречные годы. Есть пять ежедневных привычек, которые должны прыгать на это.

Опубликованные в медицинском рецензируемом журнале BMJ, исследователи проанализировали влияние пяти вредных привычек на образ жизни на шансы прожить долгую жизнь без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других проблем со здоровьем.

Исследование сосредоточено на этих пяти вредных привычек: курение, а не физические упражнения, излишний вес, пить слишком много алкоголя и едят нездоровую пищу.

Исследователи изучили предыдущие данные — где исследование проводилось с участием более 38 000 мужчин в течение 28 лет и 73 000 женщин в течение 34 лет — чтобы увидеть, как хронические заболевания влияют на качество жизни в течение периода исследования.

«Мы обнаружили, что следование здоровому образу жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек живет без болезней», — сказал д-р Фрэнк Ху, который возглавляет департамент питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Чана.

Результаты показывают, что женщины, которые воздерживались от этих вредных привычек, «обрели безболезненную жизнь в течение 10 лет, а мужчины — почти восемь лет», добавил доктор Ху.

Итак, какие здоровые привычки переняли те, кто прожил долгую жизнь без болезней? Во-первых, не курить. Другой поддерживал здоровый ИМТ ниже 25, занимался по крайней мере 30 минут каждый день, умеренно пил алкоголь и придерживался здоровой диеты.

Результаты исследования не могут быть более очевидными. Женщины в возрасте 50 лет, которые отказались от вредных привычек и превратили их в здоровые привычки, жили на 14 лет дольше, чем женщины, которые этого не делали.

И мужчины, которые следовали всем пяти факторам здорового образа жизни в возрасте 50 лет, жили на 12 лет дольше, чем мужчины, которые не следовали ни одному.

«Никогда не поздно принять эти привычки», — сказал Ху. «Для курильщиков самая важная вещь, которую нужно сделать, это бросить курить. Для некурящих, здоровая диета и физическая активность важны для поддержания здорового веса».

Еще больше углубляясь в данные, женщины, которые в течение следующих 20–30 лет практиковали четыре или пять здоровых привычек, в среднем получили восемь лет без рака, 10 лет без сердечно-сосудистых заболеваний и 12 лет без диабета.

Мужчины, которые практиковали от четырех до пяти здоровых форм поведения, получали в среднем еще шесть лет без рака, почти девять лет без проблем с сердцем и более 10 лет без диабета.

«Это позитивное сообщение для здоровья, потому что оно означает, что привычки здорового образа жизни не только продлевают жизнь, но и улучшают качество жизни и уменьшают страдания, связанные с хроническими заболеваниями», — добавил Ху.

Даже те, у кого был диагностирован рак, прожили дополнительные 12 лет, если приняли привычки здорового образа жизни по сравнению с теми, кто этого не сделал.

Мне нужно бросить курить

Там много поддержки, чтобы помочь избавиться от грязной привычки раз и навсегда. Конечно, любая поддержка должна быть выровнена с упрямой решимостью устранить нездоровую привычку для себя.

Сила воли имеет первостепенное значение, а также последовательность — принимать каждый день за один раз. Чтобы узнать, как вы можете предпринять шаги, чтобы попрощаться с курением, посетите веб-сайт « Остановите курить в Лондоне» или посетите местную службу по прекращению курения в Национальной службе здравоохранения .

Поддержание моего ИМТ ниже 25

ИМТ (индекс массы тела) измеряет ваш рост и вес, чтобы определить, здоров ли ваш вес или нет.

Вы можете легко рассчитать свой ИМТ — если вы знаете свой рост и вес — с помощью калькулятора ИМТ NHS .

Помогите! Мой ИМТ более 25

Итак, вы измерили себя онлайн и нашли себя в категории «избыточный вес». Не паникуйте. Следующий шаг связан с другой привычкой здорового образа жизни в любом случае.

Держу пари, что вы уже догадались. Ага. Упражнение. Чтобы быть точным, по крайней мере 30 минут упражнений должны выполняться каждый день.

Простые свопы, такие как подъем по лестнице вместо того, чтобы брать эскалаторы или лифты, могут иметь все значение. Как насчет того, чтобы идти в местный магазин вместо того, чтобы ехать?

Я пью умеренно?

Drink Aware — отличный ресурс, чтобы узнать, сколько единиц в вашем любимом напитке. В настоящее время британские рекомендации предлагают женщинам и мужчинам выпивать не более 14 единиц в неделю.

Здоровая диета

Нельзя не подчеркнуть, насколько важно есть как минимум пять порций фруктов и овощей в день. Питательные вещества и минералы, содержащиеся в этих типах продуктов, невероятно помогают вам жить более долгой и здоровой жизнью.

Источник: express.co.uk