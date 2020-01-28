Изнасиловал спящую 17-летнюю студентку пьяный житель Алтайского края

Мужчина изнасиловал дочь знакомой семейной пары

Следственным отделом по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя республиканской столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей).

По версии следствия, 17-летняя студентка проживала в республиканской столице у знакомой супружеской пары. В ночь с 18 на 19 октября 2019 года в одном из жилых домов по улице Чорос-Гуркина города Горно-Алтайска после совместного распития спиртных напитков, когда все уснули, хозяин дома, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, изнасиловал спящую девушку.

По ходатайству следователя на период предварительного расследования судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый вину в содеянном признал полностью, в содеянном раскаялся.

В ходе предварительного следствия по делу следователями тщательно проводилась работа по установлению обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления в отношении несовершеннолетнего лица, в результате чего в органы внутренних дел внесено представление в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ, в связи с ненадлежащей организацией профилактической работы с лицом, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности, проживающим на территории администрируемого участка. Кроме того, следователем в отдельное производство выделены материалы для проведения дополнительной проверки по факту вовлечения несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: : СК по Алтайскому краю