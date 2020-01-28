Хочется съесть грязь: 8 признаков анемии, которые не замечают даже врачи

Нехватка энергии, бледность и некоторые симптомы настроения могут показаться очевидными признаками, но некоторые из них гораздо меньше.

Бледная кожа довольно часто ассоциируется с низким уровнем железа и даже с анемией

Согласно новому отчету, процент женщин с анемией вырос. Итак, каковы основные признаки дефицита железа и что вы можете сделать, чтобы помочь?

В новом глобальном докладе содержится предупреждение о том, что анемия среди женщин репродуктивного возраста увеличилась с 14 процентов в 2016 году до 15,3 процента в 2016 году, а треть (32,8 процента) женщин репродуктивного возраста во всем мире страдают анемией.

Анемия — это состояние, вызванное недостатком железа. Дефицит железа часто вызывается такими факторами, как кровопотеря или беременность. Теперь ученые полагают, что дефицит железа может быть виноват в колебаниях настроения женщин в течение их времени месяца, а не их гормонов, как обычно думают.

Исследователи из Университета Николая Коперника говорят, что снижение уровня железа может ухудшить когнитивные способности и выносливость женщин, в результате чего они становятся капризными и подвергаются более высокому риску депрессии. Недостаток этого жизненно важного питательного вещества, который содержится в зеленых листовых овощах, таких как капуста шпинат и брокколи, возникает из-за потери крови и замедляет работу мозга и центральной нервной системы.

Дефицит железа (ИД) является наиболее распространенным недостатком питания, которым страдают более двух миллиардов человек во всем мире.

По данным Национального института сердца, легких и крови, около 20 процентов женщин детородного возраста страдают железодефицитной анемией.

Поразительно представить, что в эпоху, когда мы думаем, что мы настолько разбираемся в еде, все еще есть питательное вещество, которое 80 процентов населения мира, большинство из которых женщины, не получают на должном уровне.

Но, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около восьми из десяти человек во всем мире испытывают дефицит железа.

В одной только Великобритании наблюдается дефицит железа, и, согласно последним данным Научно-консультативного комитета по питанию и здоровью, наиболее подверженными риску являются женщины в возрасте 35–49 лет, девочки в возрасте 15–18 лет, дети младшего возраста в возрасте 1-2 лет. и мужчины в возрасте 65 лет и старше.

Более того, исследование 2016 года в уважаемом медицинском журнале The Lancet предполагает, что треть населения страдает анемией, поэтому их дефицит железа находится на критически низком уровне.

Но одна из причин, по которой этот дефицит питательных веществ настолько широко распространен, несмотря на то, что его относительно легко лечить, заключается в том, что врачи часто пропускают его общие симптомы, говорят эксперты.

К числу наиболее подверженных риску дефицита относятся женщины в возрасте 35–49 лет и девушки в возрасте 15–18 лет.

Что вызывает этот широко распространенный дефицит железа?

«Стремительный рост популярности вегетарианских и растительных диет является одним из ключевых факторов, почему все больше и больше людей испытывают дефицит питательных веществ», — говорит ведущий диетолог Грег Уэзерхед.

«Хотя у него есть свои преимущества, такие как снижение артериального давления и холестерина, удаление целых групп продуктов из рациона также приводит к удалению необходимых питательных веществ.

«Влияния фитнеса и образа жизни несут здесь ответственность, поскольку они побуждают широкий круг людей изменять свои диеты, чтобы вести более здоровый образ жизни», — говорит Уэзерхед.

«Те, кто продвигает веганскую или вегетарианскую диету, также обязаны подчеркивать важность замещения, а не просто исключать важные группы продуктов питания.

«Это потому, что мясо является единственным природным источником гемового железа, которое значительно лучше усваивается, чем негемное железо, содержащееся в растительных источниках.

«Более того, количество обработанных пищевых продуктов, которые мы потребляем, означает, что количество витаминов и минералов, недопредставленных или исключенных из нашего рациона, увеличивается», — говорит Уэзерхед.

Сколько железа нам нужно в день?

Рекомендованная рационом питания (RDA) для женщин в возрасте 19-50 лет Британской диетической ассоциации составляет 18 мг. Что это значит с точки зрения еды?

«Это эквивалентно более 1,6 кг индейки, 24 яйца или 1,2 кг капусты в день», — говорит Уэзерхед. Этот RDA для женщин увеличивается до 27 мг во время беременности, подчеркивая значительное увеличение потребности в железе в течение этого времени.

«Для мужчин, в возрасте от 19 до 50 лет, рекомендация составляет 8 мг в день, что составляет почти 800 г индейки, примерно 11 яиц или чуть более 530 г капусты в день».

Симптомы дефицита железа

Не помогает, что врачи часто пропускают признаки дефицита железа.

«Железо необходимо для огромного числа процессов в организме, а это означает, что симптомы дефицита могут проявляться разными способами», — объясняет Уэзерхед.

Нехватка энергии, бледность и некоторые симптомы настроения могут показаться очевидными признаками, но некоторые из них гораздо меньше.

Одним из самых странных симптомов дефицита железа является принуждение есть непродовольственные товары — от кубиков льда до грязи и гипса — состояние, называемое пика. Непонятно (смешно, что), как дефицит железа вызывает такое поведение.

Врачи общей практики могут проверять уровень железа всякий раз, когда сочтут это необходимым, с помощью простого анализа крови.

Итак, какие наиболее распространенные симптомы дефицита железа следует отслеживать и сообщать своему врачу?

Ты всегда измотан

Это один из наиболее распространенных признаков дефицита железа, потому что железо отвечает за транспортировку кислорода во все ткани организма.

Слишком малое количество железа в организме лишает ткани энергии, из-за чего вы истощены, поскольку ваше тело пытается брать энергию, где только можно.

Фактически, исследование, опубликованное в Датском медицинском журнале в 2014 году, показало, что из пациентов с критическим дефицитом железа почти половина испытывала физическую усталость в качестве основного симптома.

Хорошей новостью было то, что то же самое исследование показало, что добавки с железом (см. Ниже) были значительно эффективны в облегчении симптомов.

Сбивчивое дыхание

Эти низкие уровни гемоглобина также означают, что организм не может эффективно транспортировать достаточное количество кислорода к мышцам и тканям, и это может проявляться как одышка, во время физических упражнений или даже в повседневной деятельности, такой как подъем по лестнице.

На самом деле, по данным сайта NHS , одышка, бледность кожи, усталость и сердцебиение являются одними из наиболее распространенных симптомов дефицита железа.

У вас бледная кожа (или бледный язык)

Бледная кожа довольно часто ассоциируется с низким уровнем железа и даже с анемией. Но даже если ваша кожа не бледная, есть еще одна ключевая проверка, которую вы можете сделать — опустите внутреннее веко и посмотрите в зеркало.

«Бледность в целом, будь то кожа, ногти, веки или любая другая область, может указывать на низкий уровень железа», — говорит Грег Уэзерхед. «Это связано с низким уровнем гемоглобина, который переносит кислород из легких, что помогает крови приобретать красный цвет».

Железо является важной частью гемоглобина, который переносит кислород из легких, транспортируя его по всему организму. Без достаточного количества железа организм не может вырабатывать достаточное количество здоровых эритроцитов, переносящих кислород, что приводит к этой явной бледности.

Если вы все еще не уверены, проверьте свой язык. Исследование, опубликованное в 2010 году в журнале PLOS One, показало, что бледность языка была наиболее распространенным показателем железодефицитной анемии, даже больше, чем бледность лица.

Беспокойные ноги

Синдром беспокойных ног (RLS) — это непреодолимое желание двигать ногами, которое обычно усиливается по вечерам и ночью. Это может вызвать неприятное ощущение ползания в ступнях, икрах и бедрах, а иногда и на руках.

В то время как исследования подтвердили, что люди с RLS часто испытывают трудности с усвоением железа в своих рационах, двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование, опубликованное в 2009 году в журнале Sleep Medicine, показало, что у людей с RLS, которые принимали железо перорально в течение 12 недель, было значительное улучшение их симптомы.

Головная боль и головокружение

«Недостаток гемоглобина в крови, вызванный дефицитом железа, означает, что в мозг не попадает достаточное количество кислорода, из-за чего его кровеносные сосуды набухают и создают давление, что приводит к боли», — объясняет Грег Уэзерхед.

И, если у вас начались менструальные мигрени или головные боли, исследования 2010 года показывают, что вам может потребоваться проверка уровня железа.

Исследование , проведенное в университетской больнице Загреба, показало, что менструальные боли и мигрени являются частым симптомом у женщин, у которых также был дефицит железа — представьте себе, можно ли избавиться от них так же легко, как принимать железо?

Низкий уровень железа может также повлиять на наше психическое здоровье, утверждает Грег Уэзхед. «Тревога, приступы паники, перепады настроения, депрессия и недостаток концентрации тоже могут быть симптомами дефицита железа».

Ломкие ногти

«Низкое содержание железа может привести к тому, что ногти станут более ломкими», — говорит Грег Уэзерхед. «Обычно это сопровождается другими симптомами, такими как усталость и бледность кожи».

«Более серьезная железодефицитная анемия оказывает более существенное влияние на наши ногти, так как они становятся вогнутыми и выглядят так, как будто они черпают палец, как ложка — это явный признак дефицита железа», — говорит Уэзерхед.

Учащенное сердцебиение

В случаях дефицита железа, сердце должно работать больше, чтобы транспортировать кислород по всему телу, и это может привести к учащенному сердцебиению — что-то, что должно быть рассмотрено доктором.

«Это может привести к нерегулярному или быстрому сердцебиению и даже сердцебиению, расширению сердца или в крайних случаях сердечной недостаточности, — говорит Грег Уэзерхед

Отек и болезненность во рту

«Болезненный, опухший или странно гладкий язык может быть признаком железодефицитной анемии», — говорит Уэзерхед. Трещины в уголках рта и язва также могут быть признаком ».

Воспаление языка (известное как глоссит) может быть вызвано дефицитом железа. Железо играет решающую роль в регулировании роста клеток и выработке эритроцитов, которые переносят кислород по всему организму в ткани и мышцы.

Низкое содержание железа в крови может привести к низкому уровню белка, называемого миоглобином — этот белок отвечает за перенос кислорода в мышцы, включая язык.

Из-за недостатка кислорода клетки изо всех сил пытаются сохранить свою функцию, и это может привести к гладкому виду языка, так как папиллы не развиваются по мере регенерации новых клеток.

Сухие волосы и кожа

По словам Уэзерхеда, поскольку кожа и волосы получают меньше кислорода из крови из-за недостатка железа, они могут стать сухими и поврежденными.

В более серьезных случаях это может привести к выпадению волос, которое затрагивает около восьми миллионов женщин в Великобритании.

Как обстоят дела с добавками железа?

Если вы считаете, что добавки с железом сбивают вас с толку, вы не одиноки — мы можем вам понравиться, слышали об изменении уровня абсорбции и о том, что они могут вызвать у вас запор.

«Есть две категории железосодержащих добавок: те, которые содержат железную форму железа, и те, которые содержат железную форму железа», — говорит Уэзерхед.

Железное железо — это окисленная форма железа, которая делает его менее реакционноспособным. «Это означает, что менее вероятно, чем двухвалентное железо, действовать в качестве свободного радикала и повредить клетки один раз в организме», говорит Weatherhead.

Одна конкретная форма трехвалентного железа, известная как трехвалентная ЭДТА, была предметом большого клинического испытания, демонстрирующего его превосходство над другими формами.

Испытание, опубликованное в 2014 году в Tanzanian Journal of Health Research , показало, что добавка в 5 мг этой формы железа обеспечивает такое же увеличение концентрации гемоглобина, как и добавка в 10 мг двухвалентного железа.

«Это означало, что эта форма железа уменьшала окислительный стресс, создаваемый организмом более активными железными формами железа», — говорит Уэзерхед.

Как насчет побочных эффектов?

Вы, наверное, слышали о том, сколько железосодержащих добавок может вызвать у вас запор, что не является хорошим компромиссом.

«Любая добавка железа, которая проходит через пищеварительную систему, будет иметь желудочно-кишечные побочные эффекты, такие как дискомфорт в животе, тошнота, рвота и запор», — говорит Уэзерхед.

Любая добавка железа, которая проходит через пищеварительную систему, будет иметь желудочно-кишечные побочные эффекты

«Причина этого, — объясняет он, — в том, что железо вредно для пищеварительного тракта, и поглощается только часть потребленного железа, в результате чего оставшееся железо остается в кишечнике и вызывает раздражение».

«Также известно, что железные формы железа вызывают больше побочных эффектов, чем железные формы этого соединения».

Какая форма железа лучше?

Помимо форм таблеток, вы также можете выбрать железосодержащие жидкости, которые можно приобрести в магазинах здоровой пищи и аптеках.

Но новая форма железа в виде спрея для щек может быть самой поглощаемой формой железа, доступной в продаже.

« Внутриротовые спреи, такие как Daily Iron Oral Spray от BetterYou (9,95 фунтов стерлингов от Healthista Shop), являются наиболее эффективным методом доставки железа, поскольку он напрямую попадает в кровоток, а не полагается на первичную обработку пищеварительной системой», — говорит Weatherhead.

Фактически, исследование витамина D, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что поглощение витаминов с помощью перорального спрея в 2,5 раза эффективнее, чем витаминные капсулы. Кроме того, оральный спрей быстро впитывается и не зависит от пищи или воды.

Источник: healthista.com