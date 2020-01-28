Лучше чем в Новосибирске: 15 тысяч кубов снега вывезли 25 единиц техники с улиц Бердска

Техника выходит на дороги города в 4 утра. Вице-мэр Владимир Захаров рассказал, что дорожки и тротуары чистят еще 20 рабочих. Пресс-служба мэрии Новосибирска отмечает, что им не хватает 840 единиц техники.

Чистят снег лучше в Бердске, чем в Новосибирске

Чистят снег лучше в Бердске, чем в Новосибирске. Это отметили бердчане и сообщили в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».

— Мы были в выходные в центре Новосибирска (25 января — прим. авт.) рядом с мэрией города. Там снег лежал кучами и был просто намешан по дороге, — рассказали читатели 28 января.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в Бердске работает 25 единиц механизированной техники. И 20 человек рабочие благоустройства дорабатывают пешеходные переходы, тротуары, остановки.

— Техника выходит в 4 утра, рабочие чуть позже — около 6 утра. Поэтому к 8 утра, когда люди направляются на работу, часть территории уже очищено. Около 15 тысяч кубов снега уже вывезено, — уточнил Владимир Николаевич сегодня, 28 января.

По вывозу работают два подрядчика и третье звено — «Центр муниципальных услуг».

Отметим, что пресс-служба мэрии Новосибирска сообщала местным СМИ о том, что городу не хватает 840 единиц техники для уборки снега. Также техника имеет большой износ.

В дорожно-эксплуатационных учреждениях Новосибирска есть 765 единиц специализированной техники. Из них для зимнего содержания 494, что составляет 37% от необходимого количества.

Также напомним, что Владимир Захаров говорил, что в частном секторе тротуары должны чистить сами хозяева домов: техника не проходит по узким дорожкам.