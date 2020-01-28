Огласит список резидентов PepsiCo 4 февраля собственник завода Александр Хамидуллин в Бердске

Крупный бизнесмен приглашен на инвестиционный совет города, который состоится в начале февраля. Завод не будет заниматься производством соков и напитков.

Завод PepsiCo начали строить еще в 2006 году

Приоткроет занавес и расскажет о потенциальных резидентах в здании PepsiCo один из его собственников Александр Хамидуллин. Эта информация станет доступна для жителей Бердска 4 февраля, когда состоится инвестиционный совет города.

— Работа продолжается. Собственник вводит здание в эксплуатацию. Уже изменена цель использования здания. Соки и напитки задействованы не будут. Мы пригласили одного из собственника здания — Александра Хамидулина, который нам приоткроет занавес и расскажет, на каком этапе сейчас оформление. Возможно, мы узнаем имена новых или старых резидентов, — предположила в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова 27 января.

Стоит отметить, что инвестиционный совет Бердска должен был состояться сегодня, 28 января. Однако приглашенные представители министерств Новосибирской области не смогли приехать в Бердск в назначенный день. Мероприятие перенесли на 4 февраля.

Кому продали PepsiCo

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», здание продали в сентября 2019 года. Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что данное событие очень важно для города.

О оценке власти Бердска. Здание должно быть введено в эксплуатацию уже в 2020 году. Инвесторы и собственники завода занимаются реализацией своих мероприятий. Все, что зависело от органов власти сделано.

Как отмечала вице-мэр Бердска по экономике, без ввода здания в эксплуатацию инвесторы не смогут зайти на производство. Только после этого может вести речь о банковском кредитовании и запуске бизнеса. Имена резидентов, которые готовы вести сотрудничество с собственником завода, пока что не известны. Но бердские, новосибирские бизнесмены обращаются с желанием работать на этой площадке.

Стоит отметить, площадь здания свыше 30 тыс. квадратных метров. Уже сегодня можно однозначно заявить о том, что на заводе будут работать несколько резидентов. Те, которые заинтересуют владельца здания своим бизнес-планом. Кроме того, переговоры ведутся с крупными производителями Китая и Кореи. Один из резидентов — это корейская фирма по производству соусов.

По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, завод был долгое время оформлен как незавершенное строительство. Долгое время объект выставлялся на торги. На сегодняшний день торги прошли. Есть победители и несколько учредителей. Один из них Александр Хамидуллин.

Изначально для того, чтобы завод начал работу, необходимо было переоформить земельные участки — завод был построен на двух земельных участках, один из которых — на искитимской земле. Поэтому была некоторая заминка с договором прав переуступки земельных участков.

Покупатели здания не думают останавливаться на достигнутом. Они планируют расширяться на близлежащих землях, строительство дороги, подъездных путей к данному заводу и возможно, соединение дорог с «Колорлоном». Сейчас уже идут переговоры по продвижению муниципального транспорта.

Группа предпринимателей, среди которых член Общественной палаты РФ, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, крупный бизнесмен (владелец микрокредитной фирмы «Выгода вместе», ООО «Овощная группа» и ООО «Импульс») Александр Хамидуллин, выкупили завод PepsiCo в Бердске за 400 млн рублей. В торгах было 11 участников.

Бердск выиграет

Бердск будет в выигрыше от данной сделки, отметила-вице-мэр. Ведь это принесет доходы от налога в бюджет, а также значительно увеличит количество рабочих мест. При открытии предприятий будут созданы более 2000 трудовых мест. По словам Жанны Шуровой, ей неизвестно, почему руководство PepsiCo отказалось от своей идеи производить продукцию на территории Бердска, может только предполагать, что данный проект стал неактуальным.

Законсервированный завод

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на границе с Искитимским районом недалеко от гипермаркета «Колорлон» стоит огромное производственное здание. Оно строилось для компании по производству соков «Лебедянский», а потом его забрал PepsiCo. В строительство вложили более 1,5 млрд рублей. Но затем завод законсервировали. Образовались огромные долги по налогам. Было даже решение суда снести строения.

Судебные споры завершились к весне 2015 года, а к осени на площадке «Лебедянского» в Бердске планировали запустить производство. Тогда — в марте 2015-го — на завод приезжал губернатор Владимир Городецкий. Глава региона посмотрел пустующие цеха и обсудил с московскими представителями корпорации перспективы бердского филиала ООО «Лебедянский». На тот момент компания не решила, что будет производить в Бердске — напитки, чипсы, молочную продукцию, детское питание или снеки. Руководство заверяло, что бердская площадка будет, безусловно, развиваться, ее не законсервируют и не бросят.

Недострой долго не могли продать. Бердская горадминистрация также искала инвесторов. Были претенденты. Но, видимо, их смущала цена — 1 млрд рублей.

Еще в 2017 году руководство PepsiCo предложила власти Новосибирской области найти инвестора на эту площадку. Но тогда были проблемы с законным использованием земельного участка — часть завода располагалась на федеральных землях.

Справка

«ПепсиКо» — второй по величине в мире и крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков с годовым объемом продаж более 65 млрд долларов. Компания работает в России с 1974 года, когда был открыт завод в Новороссийске. В 2008 году группа приобрела производителя соков «Лебедянский», в 2011 году — компанию «Вимм-Билль-Данн». Компания владеет 30 предприятиями в России.