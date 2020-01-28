Чек-лист: мой автомобиль эвакуировали. Что делать?

На стоянку автомобилей налагают различные штрафы и ограничения

Почти половина жителей России имеет свой личный автомобиль и пользуется им ежедневно. Движение на дорогах с каждым днем становится все плотнее, а свободные парковочные места найти весьма сложно. В самой большой стране парковка является одной из проблемных ситуаций, с которой водитель сталкивается в повседневности. На стоянку автомобилей налагают различные штрафы и ограничения. Из всех существующих на сегодняшний день запретов к этому виду маневра настоящим «бичом» для водителя становятся эвакуаторы. В народе их называют «санитарами дорог», ведь кто, как не они, могут забрать четырехколесного помощника на штрафстоянку, откуда вызволить его будет весьма не просто.

В первую очередь, необходимо рассмотреть причины, по которым эвакуатор может забрать автомобиль. Одной из правомерных причин выступает статья 27.12 Кодекса административно-правовых нарушений, регламентирующая отстранение водителя от управления транспортным средством в связи с алкогольным опьянением или подозрением на него, а также дальнейшем медосвидетельствованием в сложившейся спорной ситуации. В случае если водителя неправомерно подозревают в нетрезвом состоянии, он может оспорить данный факт, пройдя комиссию в медицинском учреждении и предоставив результаты сотрудникам автоинспекции на месте.

Следующая статья этого кодекса фиксирует другие случаи, из-за которых эвакуатор может забрать автомобиль. Например, если водитель оставил удостоверение и свидетельство о регистрации дома, либо они отсутствуют вовсе. Сюда же относятся различные неисправности систем автомобиля: проблемы с тормозной системой и рулевым управлением, отсутствие фар, или наличие неработающих световых сигналов в темное время суток, разные протекторы шин на колесах и прочее. Нельзя перевозить крупногабаритные или опасные грузы без установленных на автомобиле внешних опознавательных знаков, документов, дающих разрешение на перевозку такого груза. Последней причиной может стать простое отсутствие знаний правил дорожного движения в области стоянки и остановки. Водитель должен помнить, что нельзя стоять на местах для инвалидов, на пешеходных переходах (ближе 60 см за ним), ближе 15 м от остановки маршрутных транспортных средств, в тоннелях и на трамвайных путях, или где автомобиль может стать причиной помех для движения другого потока машин.

Задержание автомобиля можно предупредить, если причина, по которой транспортное средство было «оштрафовано» эвакуатором, была устранена до момента начала движения автомобиля. Принимать решение о задержании автомобиля до вызова эвакуатора может только то лицо, которое уполномочено составлять протоколы в части административно-правовых нарушений. К ним относятся инспектор ГИБДД или инспектор областной дорожной инспекции. В особых случаях полномочия на право задержания автомобиля могут иметь сотрудники военной автоинспекции или Росгвардия при проведении спецопераций.

Как проходит процедура эвакуации

Если же все-таки автомобиль подлежит эвакуации на штрафстоянку, инспектор должен составить протокол нарушений и одну часть передать водителю. В документе указывают дату, время и место задержания транспортного средства, прописывают основания, по которым это было совершено, сотрудник инспекции указывает свое ФИО и должность, сведения об автомобиле и его владельце, а также должность и ФИО водителя эвакуатора. Протокол должен быть подписан с двух сторон: лицом, которое его составило, и лицом, на которого накладываются санкции.

Если водитель оштрафованного автомобиля не согласен с решением инспектора и отказывает ставить свою подпись, в протоколе обязательно делается соответствующая запись. При составлении документа без водителя, но в присутствии понятых, инспектор должен сделать видеозапись эвакуации и ее причины. Чтобы вернуть своего четырехколесного друга обратно, владельцу придется оплатить расходы за транспортировку автомобиля и его хранения, а также заплатить штраф за неправильную стоянку, остановку или парковку.

Возвращаем автомобиль со штрафстоянки домой

Но и это не единственное, с чем придется столкнуться водителю, чью машину эвакуировали. В первую очередь, придется обратиться в местную службу ГИБДД, которая причастна к наложению санкций. Для этого сотрудникам необходимо предоставить водительское удостоверение, полис ОСАГО и свидетельство о регистрации ТС. Документы, оставленные в машине можно забрать только после того, как водитель напишет заявление, разрешающее допуск к автомобилю. Если транспортное средство было повреждено при эвакуации, весь причиненный ущерб восстанавливает организация, транспортировавшая автомобиль. Именно для этого, как уже говорилось ранее, необходима видеосъемка при задержании. С помощью кадров владелец в дальнейшем может установить факт повреждения автомобиля службой эвакуации.

В случае, когда владелец автомобиля возвращается на парковку и обнаруживает отсутствие машины, сначала он должен убедиться в том, что средство не было угнано, позвонив на номер 112. Если действия эвакуатора не правомерны, водитель должен написать исковое заявление. Нельзя проводить эвакуацию автомобиля, когда в нем находятся люди. Чтобы на будущее избежать проблем с эвакуацией машины, установите приложение, которое следит за автомобилем в режиме онлайн и немедленно оповестит владельца при попытке эвакуировать транспортное средство.