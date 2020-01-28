28.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Беременным сложно ходить: Перенести остановку ближе к поликлинике поручил мэр Бердска

12:15 28.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 1

Евгений Шестернин пояснил, что для женщин в положении нужно убрать лишение барьеры, в частности подъем, в который упирается остановка.

Беременным сложно ходить: Перенести остановку ближе к поликлинике поручил мэр Бердска
C 27 января в поликлинике на ул. Пушкина, 172, ведут прием врачи-стоматологи

С 27 января открылось стоматологическое отделение на ул. Пушкина, 172, в Бердске. Оно располагается на третьем и четвертом этажах здания.

— График работы с 8.00 до 20.00. Планируем с февраля вводить работу врачей-стоматологов в субботу в соответствие с графиком, — сообщила на совещании чиновников 27 января главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

С учетом переезда меняется логистика доставки людей, обеспечивает ее в полном объеме городской транспорт, поинтересовался мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, до больницы на ул. Пушкина ходит три маршрута.

Необходимо проанализировать, достаточно ли транспорта, подчеркнул мэр.

— Второй вопрос — не очень удобно расположена остановка. Необходимо рассмотреть вопрос ее переноса ближе к поликлинике. Потому что упирается сразу в подъем. Подъема нужно избежать максимально. Он для транспорта, а не для людей. Для людей сделать ступеньки. Когда они очищены, это более безопасно, чем подъем. И это не только из-за стоматологии, там расположена женская консультация, — отметил Евгений Шестернин.

Алла Дробинская добавила, что после переезда детской поликлиники, в здании на Пушкина, 172, будет открыт дневной стационар как филиал Островского, 53.

— Мы понимаем, что женщинам, находящимся в положении, эти лишние барьеры не нужны. Продумайте этот вопрос и оперативно проработайте, — обратился к подчиненным Евгений Шестернин.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Остановка неудобная?

Гость, 28 января 2020 12:45
Про беременных и остановку, считаю "высасывание проблемы из пальца", 20 лет назад ходила в эту же поликлинику и никаких проблем не испытывала.... Наоборот больше двигаться надо, полезно для здоровья. Вот очереди на прием уменьшили, это было бы плюсом.. А так - ни о чем..
Аноним, 28 января 2020 13:03
Двадцать лет назад я в эту поликлинику беременная ходила с остановки Спортивная. И ничего, все хорошо. Еще и врач хвалила, что нет ни лишнего веса, ни давления. И вообще, беременность - не болезнь.
Аноним, 28 января 2020 12:54
нет прямого маршрута от поликлиники №1 (Островского, 53) до Пушкина 172.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избивали и расстреливали. Проститутки рассказали страшную правду о принуждении к сексу
13:15 28-01-2020
Избивали и расстреливали. Проститутки рассказали страшную правду о принуждении к сексу
БердскСмерть подождет: Умирать стали реже жители Бердска
13:08 28-01-2020
Смерть подождет: Умирать стали реже жители Бердска
Стало плохо: умерла по пути в школу 14-летняя девочка в Подмосковье
13:00 28-01-2020
Стало плохо: умерла по пути в школу 14-летняя девочка в Подмосковье
БердскЛучше чем в Новосибирске: 15 тысяч кубов снега вывезли 25 единиц техники с улиц Бердска
12:45 28-01-2020
Лучше чем в Новосибирске: 15 тысяч кубов снега вывезли 25 единиц техники с улиц Бердска
БердскПриостановили до конца марта полёты из Новосибирска в Китай для бердчан
12:35 28-01-2020
Приостановили до конца марта полёты из Новосибирска в Китай для бердчан
106 человек умерло от смертельного китайского коронавируса
12:30 28-01-2020
106 человек умерло от смертельного китайского коронавируса
БердскМаткапитал на первого ребенка в 466 617 руб. и на второго ребенка в 616 617 руб. получат 15 апреля 2020 года семьи в Бердске
12:17 28-01-2020
Маткапитал на первого ребенка в 466 617 руб. и на второго ребенка в 616 617 руб. получат 15 апреля 2020 года семьи в Бердске
БердскБеременным сложно ходить: Перенести остановку ближе к поликлинике поручил мэр Бердска 3
12:15 28-01-2020
Беременным сложно ходить: Перенести остановку ближе к поликлинике поручил мэр Бердска
В отставку уйдет оскандалившийся глава Чувашии Михаил Игнатьев
12:06 28-01-2020
В отставку уйдет оскандалившийся глава Чувашии Михаил Игнатьев
БердскИщем рожденных 23 февраля и 8 марта! 1
12:01 28-01-2020
Ищем рожденных 23 февраля и 8 марта!