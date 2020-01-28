Беременным сложно ходить: Перенести остановку ближе к поликлинике поручил мэр Бердска

Евгений Шестернин пояснил, что для женщин в положении нужно убрать лишение барьеры, в частности подъем, в который упирается остановка.

C 27 января в поликлинике на ул. Пушкина, 172, ведут прием врачи-стоматологи

С 27 января открылось стоматологическое отделение на ул. Пушкина, 172, в Бердске. Оно располагается на третьем и четвертом этажах здания.

— График работы с 8.00 до 20.00. Планируем с февраля вводить работу врачей-стоматологов в субботу в соответствие с графиком, — сообщила на совещании чиновников 27 января главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

С учетом переезда меняется логистика доставки людей, обеспечивает ее в полном объеме городской транспорт, поинтересовался мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, до больницы на ул. Пушкина ходит три маршрута.

Необходимо проанализировать, достаточно ли транспорта, подчеркнул мэр.

— Второй вопрос — не очень удобно расположена остановка. Необходимо рассмотреть вопрос ее переноса ближе к поликлинике. Потому что упирается сразу в подъем. Подъема нужно избежать максимально. Он для транспорта, а не для людей. Для людей сделать ступеньки. Когда они очищены, это более безопасно, чем подъем. И это не только из-за стоматологии, там расположена женская консультация, — отметил Евгений Шестернин.

Алла Дробинская добавила, что после переезда детской поликлиники, в здании на Пушкина, 172, будет открыт дневной стационар как филиал Островского, 53.

— Мы понимаем, что женщинам, находящимся в положении, эти лишние барьеры не нужны. Продумайте этот вопрос и оперативно проработайте, — обратился к подчиненным Евгений Шестернин.