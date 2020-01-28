На лоб поставила оценку «пять» третьекласснице учительница в Новосибирске. Девочка забыла дневник

Очевидцы рассказали, что все произошло в школе Первомайского района.

Учительница поставила пятерку на лоб школьнице

Житель Новосибирска рассказал о вопиющем случае неуважения учителя к ученикам. Пост опубликован в сервисе «Яндекс. Районы».

«Учительница нарисовала на лбу у 3-ти классницы оценку ручкой и расписалась. Ученица оставила дневник дома,а оценка была пять», — написал пользователь с ником Алексей З. в серисе «Яндекс. Районы».

По данным пользователя, инцидент произошел в школе №141 в Первомайской районе Новосибирска. Девочка расстроилась и выбежала из класса в слезах — скорее смывать полученную оценку со лба.

Пользователи сервиса единодушно осудили учительницу.