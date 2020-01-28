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На лоб поставила оценку «пять» третьекласснице учительница в Новосибирске. Девочка забыла дневник

20:55 28.01.2020 Фото: Rus.postimees.ee
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Очевидцы рассказали, что все произошло в школе Первомайского района.

На лоб поставила оценку пять третьекласснице учительница в Новосибирске. Девочка забыла дневник
Учительница поставила пятерку на лоб школьнице

Житель Новосибирска рассказал о вопиющем случае неуважения учителя к ученикам. Пост опубликован в сервисе «Яндекс. Районы».

«Учительница нарисовала на лбу у 3-ти классницы оценку ручкой и расписалась. Ученица оставила дневник дома,а оценка была пять», — написал пользователь с ником Алексей З. в серисе «Яндекс. Районы».

По данным пользователя, инцидент произошел в школе №141 в Первомайской районе Новосибирска. Девочка расстроилась и выбежала из класса в слезах — скорее смывать полученную оценку со лба.

Пользователи сервиса единодушно осудили учительницу.

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От редакции

Разве так можно?

наболело, 28 января 2020 13:00
НВР:
Мы давно приучили себя, выдавать желаемое за действительное! Приписывать людям совсем не достойным , благородство и мудрость , которой они никогда в жизни не обладали! Вспоминаю своих знакомых по молодости, которые не набрав нужных баллов для поступления в институт, от отчаяния шли туда, где вообще всех берут, ты только документы подай, потому, что там острая нехватка желающих. И вот такой человек достигал своей цели он получал корочки педа, но душа к этой стезе у них никогда не лежала, что за этим последует, когда человек зарабатывает на кусок хлеба, тем что ненавидит всеми фибрами души? Правильно, этот человек начинает мстить всем до кого дотянется! Потому, что в своих ошибках молодости он обвиняет всё и вся, только не себя любимого! И вот мы этому обозлённому слепцу вынужденны отдать , самое дорогое, что у нас есть в жизни, наших детей! Я знаю, что в учителя попадают также и настоящие фанаты профессии, но их единицы, также как и драгоценных камней под ногами, найти конечно можно, но вероятность слишком мала! Нужно ввести психологический тест учителя, который отсеит всех, не важно красный диплом у него или синий, кто психологически не способен любить и учить чужих детей и занимает чужое место,это поможет убрать до 90% психологических травм полученных детьми от неадекватных горе-му-чителей. Уметь научить другого чему либо- это природный дар и ему не научишь за пять лет института, он либо есть, либо будет тупая зубрёжка, которая прививает ребёнку вечную ненависть и отторжения любых знаний в будущем, эдакие аллергики на личностный рост! И вот родители удивляются, почему ребёнок не хочет идти в ненавистную ему школу, почему он круглый вечный троечник, которого ничего не интересует в жизни! А ребёнка просто психически травмировали горе-учителя и теперь не каждый психолог сможет его откачать после этого и вернуть полноценного человека обществу...
Аноним, 28 января 2020 14:06
многабукафнеасилил!
Аноним, 28 января 2020 21:55
Если просто - то:
"Ума нет - иди в мед, совсем нет - иди в пед."(С)
А потом такие нас учат и лечат и калечат, духовно и физически.
Аноним, 28 января 2020 21:46
Это ещё раз доказывает, что если в школах отбывают срок неадекватые педагоги, то цвет волос учащегося не имеет значения, поскольку педагогу нечего ему дать и у самого в голове ничего нет.
Девочка смыла чернила, а пятно на коже надо было зафиксировать как побои ручкой.
Аноним, 28 января 2020 21:51
Учительница нарисовала на лбу у 3-ти классницы
Ну, блин, как всегда.
А слабо у 10 классника до лба хотя бы дотянуться.
Аноним, 28 января 2020 21:59
Снежана Денисовна Светлакова - увы не вымышленный персонаж и в жизни не так смешно, как на экране.
Прокуратуре надо разобрать с насилием над ребенком.
Аноним, 28 января 2020 22:23
Рисовать на лбу оценки? До этого мои школьные учителя не додумались! Хотя поводов была масса...
Аноним, 28 января 2020 22:04
Зря она так с ребенком. Бог всё видит. Из ребенка заступится.
Аноним, 28 января 2020 22:40
Не хватает учителей,НО и эту "камедиВУМЕН"гнать "поганой метлой"...Нарисовала бы моей,жалела всю оставшуюся жизнь...

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