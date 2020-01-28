На лоб поставила оценку «пять» третьекласснице учительница в Новосибирске. Девочка забыла дневник

Житель Новосибирска рассказал о вопиющем случае неуважения учителя к ученикам. Пост опубликован в сервисе «Яндекс. Районы».
«Учительница нарисовала на лбу у 3-ти классницы оценку ручкой и расписалась. Ученица оставила дневник дома,а оценка была пять», — написал пользователь с ником Алексей З. в серисе «Яндекс. Районы».
По данным пользователя, инцидент произошел в школе №141 в Первомайской районе Новосибирска. Девочка расстроилась и выбежала из класса в слезах — скорее смывать полученную оценку со лба.
Пользователи сервиса единодушно осудили учительницу.
Мы давно приучили себя, выдавать желаемое за действительное! Приписывать людям совсем не достойным , благородство и мудрость , которой они никогда в жизни не обладали! Вспоминаю своих знакомых по молодости, которые не набрав нужных баллов для поступления в институт, от отчаяния шли туда, где вообще всех берут, ты только документы подай, потому, что там острая нехватка желающих. И вот такой человек достигал своей цели он получал корочки педа, но душа к этой стезе у них никогда не лежала, что за этим последует, когда человек зарабатывает на кусок хлеба, тем что ненавидит всеми фибрами души? Правильно, этот человек начинает мстить всем до кого дотянется! Потому, что в своих ошибках молодости он обвиняет всё и вся, только не себя любимого! И вот мы этому обозлённому слепцу вынужденны отдать , самое дорогое, что у нас есть в жизни, наших детей! Я знаю, что в учителя попадают также и настоящие фанаты профессии, но их единицы, также как и драгоценных камней под ногами, найти конечно можно, но вероятность слишком мала! Нужно ввести психологический тест учителя, который отсеит всех, не важно красный диплом у него или синий, кто психологически не способен любить и учить чужих детей и занимает чужое место,это поможет убрать до 90% психологических травм полученных детьми от неадекватных горе-му-чителей. Уметь научить другого чему либо- это природный дар и ему не научишь за пять лет института, он либо есть, либо будет тупая зубрёжка, которая прививает ребёнку вечную ненависть и отторжения любых знаний в будущем, эдакие аллергики на личностный рост! И вот родители удивляются, почему ребёнок не хочет идти в ненавистную ему школу, почему он круглый вечный троечник, которого ничего не интересует в жизни! А ребёнка просто психически травмировали горе-учителя и теперь не каждый психолог сможет его откачать после этого и вернуть полноценного человека обществу...
"Ума нет - иди в мед, совсем нет - иди в пед."(С)
А потом такие нас учат и лечат и калечат, духовно и физически.
Девочка смыла чернила, а пятно на коже надо было зафиксировать как побои ручкой.
Ну, блин, как всегда.
А слабо у 10 классника до лба хотя бы дотянуться.
Прокуратуре надо разобрать с насилием над ребенком.