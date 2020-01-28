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Маткапитал на первого ребенка в 466 617 руб. и на второго ребенка в 616 617 руб. получат 15 апреля 2020 года семьи в Бердске

12:17 28.01.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Расходы на программу маткапитала в 2020 году необходимо будет увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. Всего на выплату маткапитала в этом году потратят более 436 млрд руб.

Маткапитал на первого ребенка в 466 617 руб. и на второго ребенка в 616 617 руб. получат 15 апреля 2020 года семьи в Бердске
Маткапитал теперь и получат родители первенца
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Маткапитал на первого ребенка в 466 617 руб. и на второго ребенка в 616 617 руб. получат 15 апреля 2020 года семьи в Бердске

Маткапитал на первого ребенка в 466 617 руб. и на второго ребенка в 616 617 руб. получат 15 апреля 2020 года семьи в БердскеБолее миллиона россиян получат маткапитал в 2020 годуЕщё 24 новости

Президент России Владимир Путин подписал поручения по исполнению послания Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте Кремля. Владимир путин поручил продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года и обеспечить ежегодную индексацию выплат. Общая сумма маткапитала при рождении второго и последующих детей с 1 января 2020 года составит 616 617 руб.

Также он поручил предоставить право на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Его размер должен составить 466 617 руб. В случае рождения второго ребенка выплата должна быть увеличена на 150 000 руб.

Кроме этого, Путин анонсировал предоставление средств материнского семейного капитала в размере 616 617 рублей при рождении или усыновлении начиная с 1 января 2020 года второго ребёнка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.

Срок реализации документа — 15 апреля 2020 года.

По подсчетам правительства, расходы на программу маткапитала в 2020 году необходимо будет увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. Всего на выплату маткапитала в этом году потратят более 436 млрд руб.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен будет рожден после 1 января 2020 года.

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