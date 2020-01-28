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Стало плохо: умерла по пути в школу 14-летняя девочка в Подмосковье

13:00 28.01.2020 Фото: pixabay.com
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Девочка воспитывалась в благополучной семье, прокуратура начала проверку.

Стало плохо: умерла по пути в школу 14 летняя девочка в Подмосковье
Девочке внезапно стало плохо, её доставили в реанимацию

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
«Сегодня, 27 января, в реанимационное отделение больницы была доставлена 14-летняя девочка, которая позже скончалась. По предварительной информации, ребенку стало плохо по пути в школу», — говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего.

Девочка воспитывалась в благополучной семье, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Ее отец — врач-реаниматолог. Для всех это большой шок», — сказала Мишонова.

Источник: РИА Новости

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