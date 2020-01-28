Стало плохо: умерла по пути в школу 14-летняя девочка в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
«Сегодня, 27 января, в реанимационное отделение больницы была доставлена 14-летняя девочка, которая позже скончалась. По предварительной информации, ребенку стало плохо по пути в школу», — говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего.
«Ее отец — врач-реаниматолог. Для всех это большой шок», — сказала Мишонова.
Источник: РИА Новости