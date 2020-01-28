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Избивали и расстреливали. Проститутки рассказали страшную правду о принуждении к сексу

13:15 28.01.2020 Фото: pixabay.com
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В Омске продолжается резонансный судебный процесс в отношении банды сутенеров, которая принуждала девушек заниматься проституцией. Среди девушек по вызову работали две школьницы.

Избивали и расстреливали. Проститутки рассказали страшную правду о принуждении к сексу
Резонансный процесс продолжается в Омске

Первое судебное заседание состоялось 20 января. В ходе него выяснились шокирующие подробности. Например, что девушкам предлагали работать «операторами связи». Один из обвиняемых приглашал соискательниц к себе домой, где затем принуждал к занятиям проституцией. У женщин отбирали паспорта и телефоны. При попытке сбежать им угрожали пистолетом, жестоко избивали и «штрафовали». Штрафом сутенеры называли насилие, которое совершали в отношении девушек.

На сегодняшнем заседании подсудимые обратились к судье с ходатайством сделать процесс закрытым. Так, одна из фигуранток дела, которая исполняла в банде роль «мамочки» (искала и нанимала девушек для занятий проституцией – прим. ред.) заявила, что воспитывает маленькую дочь, которая в следующем году пойдет в детский сад, и не хотела бы, чтобы малышке стало известно о прошлом ее матери. Однако судья отклонил ходатайство подсудимых, но попросил прессу не снимать лица фигурантов дела.

В суде выступила 23-летняя омичка, которая проходит по делу как потерпевшая. Она рассказала, что попала к сутенерам, когда работала проституткой. Женщина села в машину к мужчинам, оказала им интимные услуги, а затем попросила рассчитаться. Вместо этого женщину жестоко избили, а затем отвезли в Нефтяники и выбросили из машины. Через некоторое время она снова попала в машину к сутенерам. Они принялись угрожать омичке, выстрелили ей в ногу из пневматического пистолета в салоне авто, а затем один из мужчин сжалился над ней и посоветовал: «Беги, дура». Женщина выскочила из машины и побежала в сторону моста. В это время сутенер стрелял ей в спину.

Омичка рассказала, что обращалась с заявлением в полицию, но следователь позднее уговорил ее забрать заявление, аргументировав тем, что в ходе расследования родители женщины могут узнать, чем дочь зарабатывает себе на жизнь.

После рассказа женщина попросила прервать судебное заседание – ей стало плохо. Пока она говорила, сутенер, который стрелял в нее, и «мамочка» банды переглядывались и посмеивались. Судебное заседание продолжится после паузы. Портал Om1.ru следит за ходом разбирательства.

Источник: om1.ru

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