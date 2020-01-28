Закон суров: 69 исков в суд за 2019 год подала мэрия на предпринимателей за киоски на улицах Бердска

Судиться администрация вынуждена из-за изменений в законодательстве. Теперь можно получить только место на схеме, победив в аукционе. Раньше давали участок в аренду. Также есть предприниматели, которые засиделись на местах.

59 исков от мэрии Бердска в адрес предпринимателей рассмотрено судами

69 исков в суд подала мэрия на собственников киосков для освобождения земли. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный эксперт юридического отдела администрации Бердска Наталья Бутерус 27 января.

— Администрацией в 2019 году в суды подано 69 заявлений с исковыми требованиями об освобождении земельных участков. Из них рассмотрено 59.Еще 10 находятся в производстве судов, — рассказал Наталья Юрьевна 27 января.

В арбитражном суде 9 нерассмотренных исков, в Бердском городском суде — 10, уточнила Наталья Бутерус.

Почему собственникам нужно убрать киоски и куда перенести, рассказал начальник отдела промышленности и торговли Евгений Абельганс. Он отметил, что судебные иски связаны с изменениями в законодательстве. Зачастую предпринимателям нужно не перенести торговлю, а переоформить установку павильонов через торги. Последние изменения по схеме размещения произошли в законах в конце 2019 года. По пожарным нормам в 2017 году.

— Ранее земельный участок предоставлялся в аренду. Но по последним изменениям эта статья исключена из земельного кодекса. Никаких переходных моментов не было предусмотрено. Невозможно продлить те отношения, которые были заключены. Сейчас предоставляется право установить павильон или киоск в определенном месте на схеме. Это возможно только после аукциона, — уточнил Абельганс 23 января.

Но есть и те предприниматели, которые не исполняют свои обязанности долгие годы. У кого давно истек срок аренды.

— Город расстраивается, меняется. И мы не можем сохранить те же места. Предпринимателям зачастую предлагаются новые места. Но если человек работает уже 20 лет на одном и том же месте, он просто не хочет что-либо менять. Иногда и по этим причинам и приходится судиться, — рассказал Евгений Александрович.

Также он отметил, что мэрия развивает те места, где не хватает нестационарной торговли. Туда тоже нужны новые киоски. Например, отдаленные микрорайоны.

Исполняют ли решения суда предприниматели — все по-разному.

— Есть кто выполняют новые условия, прошли торги. С 2017 года заключено 12 договоров, — сказал Абельганс.

Также по последним изменениям в законодательстве нужна фактографическая схема размещения киосков.

— Сейчас схема разработана. Все нестационарные объекты были пересмотрены. Туда вошли и новые объекты. Проект прошел оценку. Теперь этот проект уйдет на согласование, — рассказал Евгений.

После этого будут вновь разыгрывать места на торгах. Таких мест в городе около 150, отметил Евгений Абельганс. Он сказал также, что у мэрии нет киосков, которые сдаются в аренду. Все их устанавливают частники.

ВАЖНО: ключевые понятия и что изменилось в законах

Нестационарные торговые объекты

Это временное сооружение или конструкция, не связанная прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. В том числе передвижным сооружениям. Это легко возводимое некапитальное строение.

Где можно установить кисок?

Нестационарные торговые точки размещаются по городу в первую очередь по схеме администрации города. Для этого нужно подать заявку в мэрию. После этого заявленное место выставляется на торги. Проходит аукцион, и по его итогам тот, кто предложил наилучшие условия по цене, получает право. С ним заключают договор.

Правообладатель выбирает сам способ размещения объекта, но в рамках законодательства. Например, пожарные нормы. Киоск должен быть на расстоянии не меньше 15 метров от любых зданий (в том числе от охранных зон ЛЭП и газопровода).

Что могут продавать в киосках?

Предприниматель по закону сам определяет специализацию работы, чем он будет торговать. Но в нестационарных торговых объектах запрещена реализация любого вида алкоголя. Под исключение попадают летние кафе, где можно продавать пиво и пивную продукцию.

Также в киосках запрещена продажа сигарет. Если граждане стали свидетелями нарушения этих норм, им нужно обращаться в полицию, уточнил Абельганс.

Автор видео Алена Романцова