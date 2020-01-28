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Приостановили до конца марта полёты из Новосибирска в Китай для бердчан

12:35 28.01.2020 Фото: pixabay.com
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Причина — распространение Коронавируса в Поднебесной, авиакомпания NordStar приостанавливает полёты на остров Хайнань с 6 февраля по 22 марта.

Приостановили до конца марта полёты из Новосибирска в Китай для бердчан
Полеты приостановила компания NordStar

Авиакомпания NodrStar объявила о приостановке рейсов из городов России на китайский курорт Хайнань, в город Санья, об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора об информировании туристов об угрозе безопасности в Китайской Народной Республике, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом, и рекомендациями Федерального агентства по туризму в адрес туроператоров и турагентов о приостановлении реализации туристских продуктов в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, авиакомпания NordStar приостанавливает перевозки российских туристов из городов РФ в Санью», — говорится в сообщении перевозчика.

Уточняется, что полёты приостановлены с 6 февраля до 22 марта.

Напомним, с конца декабря в Китае бушует эпидемия коронавируса. Первые случаи заболевания были зафиксированы в городе Ухань, в центральной части КНР. На данный момент случаи заболевания новым коронавирусом были выявлены в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Вьетнаме, Непале, Малайзии, США, Канаде, Франции и Австралии. Известно о 106 погибших и более 4,5 тысячах заразившихся вирусом.
Новосибирские ученые уже начали разработку вакцины от «уханьского» коронавируса.

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