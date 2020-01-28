Называют профанацией медкомиссию для сада из-за отсутствия лора и невролога в детских поликлиниках жители Бердска

Летом 2019 года невролог и окулист находились в отпуске, а лор просто не работает в детской. Руководство поликлиник отмечает, что за консультацией отсутствующих узких специалистов бердчанам придется ехать в областную больницу Новосибирска.

Нехватка узких специалистов в детских поликлиниках Бердска вызывает возмущение у горожан

Профанацией назвали способ прохождения медкомиссии для детского сада в детских поликлиниках жители Бердска. Горожане отмечают, что лор не работает в больнице, а остальные накануне сентября ушли в отпуск. Вопрос об этой ситуации они задали главному врачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собирал обращения от горожан по проблемам медицины. Больше 50 вопросов были направлены в адрес нового главврача в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Алла Николаевна отметила, что в Бердске накопилось много проблем в медицине, которые нужно оперативно решать в первую очередь. Вопросы были направлены в минздрав Новосибирской области. Ответы получены в январе 2020 года.

— Профанация детских медкомиссии для сада в поликлинике. 20 августа пришли узнать о комиссии. Итог — лора нет в принципе. Невролог и окулист в отпуске до конца августа. Хирург принимает по живой очереди с 8-12, но в какие-то часы он уходит на учебу. Кого проходить-то? — спросили горожане.

В официальном ответе за подписью министра здравоохранения Хальзова отмечено, что лора действительно нет в детских поликлиниках Бердска. И для консультации у него и у невролога придется ехать в Новосибирск.

— В детской поликлинике работает хирург, психиатр, офтальмолог, эндокринолог. На консультативный прием к неврологу и оториноларингологу дети направляются в Новосибирскую областную клиническую больницу. Направление на консультативный прием в неотложной ситуации выдастся в кратчайший срок. По вопросам направлениям к узким специалистам в областную необходимо обращаться к заведующему поликлинической службой Крапивникову С.В., — сказано в официальном ответе.

Напомним, экс-главврач Юрий Краморов уволился в начале августа 2019 года. По путинскому проекту «Здравоохранение» были нарушены сроки. На ремонт потрачено 60 млн рублей. Алла Дробинская была назначена на должность 19 августа.

Также напомним, что в Бердске также критический дефицит педиатров: один работает на три участка из-за нехватки 14 детских врачей.