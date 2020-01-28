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Смерть подождет: Умирать стали реже жители Бердска

13:08 28.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По сравнению с прошлым годом в январе 2020 зарегистрировано на 31 смерть меньше — умерли 89 человек.

Смерть подождет: Умирать стали реже жители Бердска
В Бердске проживает более 104 000 человек

Увеличилось количество заключений, расторжений брака, смертей, установлений отцовства в Бердске. По сравнению с 2018 годом.

Как сообщили в бердском отделе ЗАГС, в 2019 году было зарегистрировано 1085 рождений детей (на 37 меньше, чем в 2018 году), 1403 смерти (на 32 больше, чем в 2018 году). Было заключено 869 браков (на 13 больше, чем в 2018 году) и 623 расторжения брака (на 64 больше, чем в 2018 году).

В январе 2020 года в отделе ЗАГС было зарегистрировано 75 рождений (на 9 больше, чем за аналогичный период 2019 года. Значительно сократилось количество смертей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года: 89 против 120. Заключенных в январе 2020 года браков было больше на 3, чем в январе 2019 года, больше и разводов — 40.

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