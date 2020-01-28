Ловушки гонят по кругу: Провести ревизию жизни советуют библиотекари Бердска

Бердские библиотеки постоянно пополняются книжными новинками

Обзор литературных новинок, поступивших в библиотеки города, представили 27 января на совещании чиновников в мэрии Бердска.

Директор бердской централизованной библиотечной системы Наталья Рыхторова начала обзор с книги Геннадия Малейчука «Ловушки жизни. Выход есть!».

Эта книга для тех, кто хочет сделать свою жизнь более осознанной, отметила Наталья Рыхторова. В книге описываются многочисленные ловушки жизни – непродуктивные установки, отношения, жизненные сценарии, игры, которые уводят человека все дальше и дальше с дороги его подлинного Я. Читателю предоставляется возможность провести ревизию своей жизни и обнаружить свою ловушку: выбора, любви, признания, одиночества и другие. Возможно, заглянув в эту книгу, вы узнаете себя, увидите свою жизненную ловушку и задумаетесь: следует ли вам заходить на очередной круг или следует остановиться.

Одной из таких ловушек могут быть отношения с детьми. Нужно сказать себе «стоп» и начать все с чистого листа. Как действовать подскажет книга Андрея Максимова «Дети как зеркало. Как подружиться с собственным ребенком, меняясь самому». Популярный телеведущий, член Академии российского телевидения, писатель Андрей Максимов уже давно и хорошо известен как автор книг по психофилософии и воспитанию. В этой книге вы найдете весьма своеобразные рассуждения о том, как выстроить отношения с собственным ребенком. Мы много говорим о том, как воспитывать детей. А как должны воспитываться родители? Что они должны переделывать в самих себе, понимая, что дети зеркалят их? Как влияют родители на детей даже тогда, когда не думают об этом? Как воспитывать себя взрослому, чтобы его влияние не ребенка было позитивным? В книге вы найдете несколько практических советов для себя и ребенка.

Следующая — книга Андрея Сульдина «Блокада Ленинграда. Полная хроника — 900 дней и ночей» посвящена одной из самых ужасающих страниц Великой Отечественной войны. Трудно представить тяготы, выпавшие на долю жителей города на Неве и мужество его защитников. Захват Ленинграда был составной частью плана «Барбаросса», в котором предусматривался полный разгром Советского Союза за 3-4 месяца. Но этим планам не суждено было сбыться. Советские люди мужественно встретили врага. 900 дней и ночей они сдерживали фашистские войска. В книге использованы документы, статистические данные и фотографии, многие из них публикуются впервые.

Петр Алешковский «Рыба и другие люди». Писатель стремится разобраться в перипетиях собственной судьбы, рассказывая в повести «Седьмой чемоданчик» историю своей семейной родословной и предлагает нам еще раз поразмышлять о влиянии семьи на нашу жизнь. В повести «Жизнеописание Хорька» юноша из заштатного городка Даниил Хорев, сирота, беспризорник, наделенный особым чутьем, которое не дает ему пропасть ни в таежных странствиях, ни в городских лабиринтах. В третьей повести «Рыба» медсестра Вера, сбежавшая в девяностые годы из ставшей опасной для русских Средней Азии, обладает способностью помогать больным внутренней молитвой. Эти две истории – «святого разбойника» и простодушной бессребреницы – рассказываются автором почти как жития праведников, хотя сами герои об этом и не помышляют.