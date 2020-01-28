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Золото завоевал на турнире по волейболу «Локоволлей» Кирилл Власов из Бердска

16:30 28.01.2020 Фото: Отдел физической культуры и спорта Бердска
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Кирилл Власов был признан лучшим игроком турнира.

Золото завоевал на турнире по волейболу Локоволлей Кирилл Власов из Бердска
Кирилл Власов (слева от тренера) стал лучшим игроком турнира

Сборная команда Новосибирской области по волейболу по юношам 2003-2004 года рождения стала победителем международного первенства ОАО «РЖД» по волейболу «Локоволей»! Суперфинал турнира проходил во Дворце Спорта «Янтарный» Калининграда. Полные трибуны, яркое, зрелищное театрализованное шоу, посвященное 75-летию Победы в Великой отечественной войне и потрясающий волейбол.

В финале турнира по юношам встретились сборные Новосибирской области и Польши. В роли капитана областной команды выступил бердский волейболист Кирилл Власов – воспитанник тренера спортивной школы «Авангард» Скоробогатова Анатолия Алексеевича. Главный тренер сборной Новосибирской области – Игорь Ивченко.

В первой партии сборная Польши взяла верх с небольшим преимуществом в счете 21:25. Во второй партии наши сконцентрировались, допускали меньше ошибок и завершили партию в свою пользу со счетом 25:21. Игра перетекла в тай-брейк, в котором сборная НСО не оставила соперникам ни единого шанса, выиграв партию. Счет 15:4. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сибиряков. Эта победа стала девятой на счету сборной Новосибирской области в «Локоволее».

На торжественной церемонии награждения спортсменам были вручены награды в номинациях. Кирилл Власов был признан лучшим игроком (MVP)!

Источник: Отдел физической культуры и спорта Бердска

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