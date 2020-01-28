Золото завоевал на турнире по волейболу «Локоволлей» Кирилл Власов из Бердска

Кирилл Власов (слева от тренера) стал лучшим игроком турнира

Сборная команда Новосибирской области по волейболу по юношам 2003-2004 года рождения стала победителем международного первенства ОАО «РЖД» по волейболу «Локоволей»! Суперфинал турнира проходил во Дворце Спорта «Янтарный» Калининграда. Полные трибуны, яркое, зрелищное театрализованное шоу, посвященное 75-летию Победы в Великой отечественной войне и потрясающий волейбол.

В финале турнира по юношам встретились сборные Новосибирской области и Польши. В роли капитана областной команды выступил бердский волейболист Кирилл Власов – воспитанник тренера спортивной школы «Авангард» Скоробогатова Анатолия Алексеевича. Главный тренер сборной Новосибирской области – Игорь Ивченко.

В первой партии сборная Польши взяла верх с небольшим преимуществом в счете 21:25. Во второй партии наши сконцентрировались, допускали меньше ошибок и завершили партию в свою пользу со счетом 25:21. Игра перетекла в тай-брейк, в котором сборная НСО не оставила соперникам ни единого шанса, выиграв партию. Счет 15:4. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сибиряков. Эта победа стала девятой на счету сборной Новосибирской области в «Локоволее».

На торжественной церемонии награждения спортсменам были вручены награды в номинациях. Кирилл Власов был признан лучшим игроком (MVP)!

Источник: Отдел физической культуры и спорта Бердска