Мусоросортировочный завод на частные инвестиции построят в Бердске

Свалка останется. Она входит в территориальную схему обращения с отходами, не горит и не вредит экологии, вопреки доводам активистов. В Бердске постепенно начнется внедрение раздельного сбора мусора.

Мусор на свалке Бердска утилизируют по правильной технологии, что исключает горение

С 1 февраля активисты начнут собирать подписи против мусорной свалки Бердска. Инициативная группа хочет добиться ликвидации городского полигона твердых коммунальных отходов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Инициатором акции стал Алексей Шабин, переехавший недавно в Бердск из Новосибирска. По его словам, он обнаружил, как мусорная свалка периодически горит, что мешает не только живущим рядом. Дым от полигона, по его словам, ощущают и жители центральной части города. Это не первая попытка Алексея Николаевича ликвидировать свалку.

— В 2017 году я писал письмо по поводу судьбы свалки на волне разговоров о переносе полигона, создании в Новосибирской области новых мест утилизации мусора. От главы Бердска Шестернина я получил ответ: он переадресовал вопрос смежной структуре, которая, как я и полагал, ответила, что у нас все хорошо, чисто, дышите полной грудью. И сослались на различные нормативные акты. Некоторые не понимают, откуда в городе запах, а я-то знаю, — уверен Алексей Шабин, дача которого находится в СНТ «Бердь» в непосредственной близости к мусорной свалке. — Люди переезжают в Бердск из-за хорошей экологии, а ее, оказывается, нет. Ведь и Академгородок возит сюда свой мусор.

Как выход активист предлагает возить бердский мусор в Новосибирск или построить мусороперерабатывающий завод. При этом его не смущает возможное повышение тарифов на вывоз мусора. Он намеревается собрать до конца февраля не менее 2000 подписей против свалки и передать их с обращением губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Муха села на быка, и мы пахали

Мэр Бердска Евгений Шестернин считает, что кампания против мусорной свалки не имеет под собой реального основания и является «дешевым популизмом».

— Люди согласятся возить мусор в Новосибирск по повышенному в два раза тарифу? Думаю, организатор акции не изучил нормативных документов, не поговорил с представителями администрации и предпринимателями. А мусоросортировочным заводом мы сейчас занимаемся. Это первый этап. Дальше мы видим переработку мусора. Это целая политика. И начинать нужно с раздельного сбора мусора еще на дому. По крайней мере стекло отдельно выносить, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Шестернин.

По его словам, в качестве стимула можно использовать давно забытые пункты сбора макулатуры и стекла. Обсуждается их создание на базе популярных и проходимых мест, например, магазинов. Идя за покупками, человек одновременно сдает в приемный пункт бумагу и стеклотару. Такой способ прижился в европейских странах. Мэр понимает, что быстро это не делается, что необходимо перевернуть сознание горожан, но рано или поздно мы придем к раздельному сбору мусора по образцу цивилизованных государств.

«Будоражить людей», не предлагая ничего разумного, по мнению градоначальника, это тупиковый путь, который преследует некие узко корыстные цели, а не заботу об экологии города:

— Город не должен обслуживать прихоть отдельных людей, построенную на догадках и профанации. Что он предлагает? Возить мусор в Новосибирск? Это все равно, что взять свое помойное ведро и поставить под дверь соседу. Ни экономически, ни административно это неумно, нецелесообразно. Чего хочет человек, объявивший о сборе подписей? Заработать себе политические очки на той теме, над которой люди уже работают. По-моему, это характеризуется выражением «Муха села на быка, и мы пахали».

Как рассказал Евгений Шестернин, «область нас услышала» в части строительства мусоросортировочного завода. Уже определен земельный участок под него. Но вкладывать в проект предполагают частные инвестиции. Параллельно мусорную свалку начнут рекультивировать.

— Мы уже исследуем геологию земли на предмет подземных вод и так далее под сортировку. В дальнейшем, возможно, займемся мусоропереработкой. Все это сейчас прорабатываем. Свалка, которая раньше коптила, дымила и воняла, приобрела совсем другую форму, — констатировал Шестернин.

Свалка не горит и не вредит

Его поддерживает и. о. директора муниципального предприятия

«СпецАвтоХозяство», в чьем подчинении находится бердский полигон твердых коммунальных отходов, Константин Букреев:

— Свалка включена в территориальную схему обращения с ТКО. Логистические расходы для Бердска определены. Поэтому перевозка мусора в другое место увеличит тариф. Бердская свалка сейчас одна из лучших в Новосибирской области. Не представляю, как город может быть без свалки. Если ее закрыть, вы представляете, какое транспортное плечо — ближайший полигон в Кольцово. Никто туда из Бердска возить не будет. Ведь свалка относится к жизненно важной инфраструктуре ЖКХ

По его оценке, дачники за полигоном начали строиться в 1990-е годы, а мусор на нынешнее место возят с 1956-го. Поэтому Букреев не исключает, что инициаторы протестной акции преследуют вполне конкретные цели. Кроме того, большой вопрос, как вообще разрешили создавать в том месте СНТ.

Букреев акцентировал внимание на том, что региональные операторы по обращению с ТКО работают только с полигонами, внесенными в территориальную схему и принимающими мусор легальных перевозчиков. Поэтому закрыть свалку просто так по желанию экологов, невозможно. Руководитель САХ полагает, что при том правильном процессе утилизации мусора (не горит и не пахнет), который внедрен на бердском полигоне три года назад, свалка просуществует еще лет 30.

Кстати, не нашли горения и вредных выбросов в атмосферу на бердской свалке и надзорные органы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генпрокуратура обязала Росприроднадзор после жалоб горожан проверить полигон ТКО.

— По результатам проведенных спустя две недели рейдовых осмотров земельных участков, прилегающих к полигону, заявителям сообщено о неподтверждении их доводов, — заявили в генпрокуратуре 27 января.

Выборный год

Напомним, что Алексей Шабин в 2016 году баллотировался в бердский горсовет по 13 округу, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но депутатом его не выбрали. 2020-й тоже выборный год. В ноябре истекает срок полномочий мэра Бердска Евгения Шестернина. Кандидатуру нового градоначальника предложит глава региона, состоится конкурс, а местные депутаты согласуют победившего на пост мэра.

В 2015 году в Новосибирской области отменили прямые выборы глав городов, сохранив эту процедуру только для Новосибирска и наукограда Кольцово. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», такое решение принял тогдашний губернатор Владимир Городецкий после обвинительного приговора за взятку бердскому мэру Илье Потапову, выигравшему выборы в 2011 году кандидатом от КПРФ.

Кроме того, в сентябре 2020 года предстоят выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области.