Сексолог Игорь Лях: Почему красавцы выбирают дурнушек?

Половое чувство, когда есть разница, бывает достаточно сильным. Иногда мужчина сознательно выбирает дурнушку, чтобы на ее фоне быть звездой. Кого нужно выбирать, чтобы быть счастливым?

Иногда мужчина сознательно выбирает дурнушку, чтобы на ее фоне быть звездой

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась 50-летняя Ирина с вопросом:

— Я часто бываю на концертах и выставках и замечаю, что нередко красавец-мужчина идет под руку с серой мышкой. Женщин много, хочется сказать ему: Где твои глаза? Зачем тебе страшилка?

На вопрос, почему красивые мужчины выбирают некрасивых женщин, отвечает новосибирский сексолог Игорь Лях.

— То, что нас друг к другу притягивает, основано на разнице нашего строения, гормонального фона. Половое чувство, когда есть разница, бывает достаточно сильным. Это не значит, что похожести его гасят.

Когда пара общается долго, муж договаривает за жену, жена за мужа — они и внешне начинают походить друг на друга. Это есть подтверждение того, что разница нам необходима, чтобы потом формировать элементы схожести, — считает Игорь Вячеславович.

Когда мы видим, что мужчина красив, как Аполлон, а женщина его выглядит не столь умопомрачительно, обычно это означает, что основная ценность для него далеко не физическая красота. У этой женщины есть иные достоинства, ради которых он находится с ней.

Иногда мужчина сознательно выбирает дурнушку, чтобы на ее фоне быть звездой.

По словам сексолога, в браке важны не личные данные.

Если между вами нет коммуникации, если вы не формируете взаимопонимание, то большой риск, что отношения дадут трещину.

Важно, чтобы совпадали моральные ценности.

— Женщина живет по закону, мужчина по понятиям. Рано или поздно такая ситуация создаст неустранимые противоречия. Если вы настроены на долгий брак, обращайте внимание не на внешность, а на способность коммуницировать и на соответствие ценностей. Если вы видите, что в магазине избранник выбирает яблоки по 50 рублей, пытаясь все время сэкономить, а вас тянет на манго за 300 рублей, конфликт неизбежен. Прежде чем лечь в постель, поговорите, узнайте друг друга, — советует Игорь Лях.