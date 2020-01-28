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Фото: двухметровые сугробы у пешеходных переходов и на перекрестках. Когда уберут?

15:18 28.01.2020
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Огромные кучи снега создают опасность и для пешеходов, и для водителей.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина Потапова:

Добрый день! Хотелось бы затронуть проблему уборки снега. А точнее уборку снега рядом с пешеходными переходами, как нерегулируемых, так и регулируемых. Очень много пешеходным переходов, у которых подходы вычищены. Но снег не вывезен, а складируется рядом, из-за чего образуются высокие снежные валы, которые уменьшают видимость как для пешехода, так и для автомобилистов. Согласно ГОСТ Р 50597-2017 формирование снежных валов на дорогах категорий II-V НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ближе 10 метров от пешеходных переходов. Те же нормы действуют и на пересечениях улиц. Не вывозится снег с валов на выездах из дворовой части. На ул. Красная Сибирь некоторые валы достигают 1,5-2 метров. Хотелось бы узнать, когда будет проведена уборка данных снежных валов? Ведь от качественно почищенных переходов, выездов и перекрёстков зависят здоровье и жизнь людей.

Фото: двухметровые сугробы у пешеходных переходов и на перекрестках. Когда уберут?
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