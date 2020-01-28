Что подарить девушке на 14 февраля?

Приближается февраль, а значит, еще один, далеко не лишний повод порадовать своего партнера приятным сюрпризом. Варианты бюджетных подарков, необычных и универсальных, которые точно понравятся вашей второй половинке, ищите в статье.

Для многих представительниц прекрасного пола получить на 14 февраля украшение будет лучшим подарком

Праздник день Святого Валентина принято считать самым романтичным праздником. И это не только на территории Украины, а и во всём мире. День Святого Валентина отмечается 14 февраля, в этом 2020 году праздник перепадает на пятницу. История праздника говорит о том, что десятилетиями и даже столетиями ранее жил священник по имени Валентин. Этот священник к тайне от правительства и всех горожан обвенчал молодую пару, в то время как существовал запрет на все церковные обряды.

За своё деяние священник был казнен, но история и традиции праздника на этом на завершились. В наш век значение праздника значительно усластили и теперь праздник отмечается всеми влюблёнными, которые дарят другу валентинки, а также приятные подарки. О том, какой подарок выбрать для своей любимой женщины или девушке мы и расскажем в этом материале.

Украшения всегда являются актуальным подарком

Для многих представительниц прекрасного пола получить на 14 февраля украшение будет лучшим подарком. Так это или нет ваша миссия узнать ещё за долго до праздника, чтобы была возможность насобирать необходимую сумму средств. Если это будет подарок для жены, с которой вы уже несколько лет в браке, то вы уже знаете её предпочтения и вам не понадобится много времени на выяснение этого момента.

Если вы хотите подарить кольцо девушке с которой встречаетесь, то это может быть воспринято как намёк, а то и как предложение руки и сердца. Поэтому если в ваши планы пока не входит свадьба, но хочется сделать подарок в виде украшения, то можно подарить подвеску на шею или серьги. Разнообразие в ювелирных магазинах каждого города достаточно велико, зная размер пальца и предпочтения вашей спутницы можно приобрести украшение и через интернет. К тому же ряд ювелирных магазинов и бутиков в канун такого праздника как день Святого Валентина предоставляют привлекательные скидки на золото и серебро, от которых и им прибыль и покупатели, и вашему кошельку хорошо!

Техника и аксессуары в подарок

Для девушек и женщин, которые больше времени проводят сидя за компьютером, а не перед зеркалом можно подарить что-то из аксессуаров. На современные аксессуары вполне реальные цены и большой ассортимент от разных фирм производителей.

Например, выбрать красивую мышку с узором, накопительную флешку (но не банальную, а с каким-то ярким элементом!). Девушке, которая любит послушать музыку можно подарить современные беспроводные наушники. Такой даже самый простой аксессуар лучше брать прямо в магазине, чтобы послушать на сколько качественное звучание треков.

Если такого аксессуара в качестве подарка будет не достаточно, то можно подарить фотоаппарат, мобильный телефон или интеллектуальные смарт-часы.

Необычные подарки

Если ваша спутница предпочитает более креативный и оригинальный подход к подаркам, чем просто зайти и купить что-то в магазине, то вам нужно подключать максимум фантазии. Чтобы не ломать голову над тем, какие же это могут быть подарки, мы подготовили несколько вариантов.

Одним из вариантов необычных подарков станет зонт, на котором нанесены ваши общие фото. Даже в любой дождливый день такой подарок будет поднимать настроение и согревать.

Сейчас принты с фотографиями можно нанести буквально на что угодно, так, что есть с чего выбрать. Общее фото пары или персональное фото мужчины можно нанести на постельное бельё или подушку и подарить этот комплект своей любимой на праздник. Выберите ваши лучшие фото, распечатайте их и сзади на каждом из них напишите веселое совместное воспоминание или же просто слова любви.

Необычный и достаточно бюджетный подарок будет холст с общим фото. Снимок наносится на холст, разграничивается по цветовой гамме с помощью номерков. Такой холст ваша девушка сама или вместе с вами может разрисовать на досуге в прохладный зимний вечер.

На праздник девушки конечно же будут прихорашиваться поэтому можно подарить сертификат на фотосессию в студии или просто в каком-то кафе. Но стоит учитывать тот момент, что фотографы могут быть заняты на этот день, поэтому стоит продумать этот вопрос за ранее.

Также хорошим подарком станет сертификат на посещение салона красоты. Если у вашей женщины есть свои мастера маникюра, педикюра и шугаринга, то такие процедуры лучше не включать в этот сертификат. А вот несколько сеансов релаксирующего или медового массажа и парафинотерапию для рук можно подарить. Это достаточно недорогие, но очень приятные элементы для женского релакса.

Также можно подарить набор натуральной косметики, это будет и полезно, и нужно. Но такой подарок вряд ли удастся сделать сюрпризом, вполне вероятно, что ваша спутница о нём догадается, когда вы будете узнавать у неё за ту или иную косметическую марку. Чтобы всё-таки сделать такой подарок сюрпризом попросите выбрать нужную косметику сестру или подругу вашей спутницы. Но если будете просить кого-то со стороны, то не забудьте хотя бы сладостью отблагодарить за такую помощь!

Учитывая, что день влюблённых в этом году перепадает на пятницу, то впереди будут выходные, а значит можно подарить любимой совместную поездку куда-либо. Не обязательно, чтобы это была насыщенная программа, можно просто поселиться в гостинице, где есть бассейн, сауна, а также включен завтрак в обслуживание. И вашей спутнице не нужно будет готовить, и вы сможете больше времени уделить друг другу. Романтическое свидание вне дома станет действительно хорошим и запоминающим подарком.

Сотрудники гостиниц или спа-комплексов уже сами внесут оригинальные тонкости в обслуживании для номера влюблённой пары. Если с сотрудниками гостиниц заранее обговорить все тонкости, то можно попросить добавить лепестков роз в номер, а также вовремя поданное шампанское и сладости для приятного вечера.

Пикантные подарки

Вместо белья или вместе с ним можно подарить изысканный пеньюар

Праздник влюблённых на то и праздник, чтобы дарить друг другу такие интимные подарки, которые никто не подарит на другой праздник. Подарите вашей женщине красивое, эротическое белье. Подберите, что-то на ваш вкус, в чем бы вы хотели увидеть на праздник вашу любимую. Вместо белья или вместе с ним можно подарить изысканный пеньюар, который также добавит изюминки в ваш праздник и в приятное его завершение.

Если вы любители разнообразить свою сексуальную жизнь, то праздник влюблённых хороший повод подарить своей любимой какую-то пикантную игрушку. Такие игрушки можно заказать в интернете, а если нет стеснения, то можно обратиться в специализированный магазин.

Бюджетные подарки

Не всегда желания подарить дорогие подарки своим любимым совпадают с нашими возможностями, поэтому можно найти варианты недорогих подарков. Не смотря на бюджетную стоимость подарок должен быть практичным и действительно нужным.

Так, например ваша спутница с удовольствием получит в подарок губную помаду, туш для ресниц, тональный крем, пену для ванны или гель для душа с любимым ароматом. Романтичные леди оценят фигурное мыло в виде сердечек или завитушек. То, что для мужчин может показаться «кривой подарок», то для некоторых девушек будет казаться милыми завитушками!

Также недорого обойдется масло для тела или для волос, а также лак или мус для укладки.

Девушкам нравятся различные зеркала и косметички, которые также можно найти по доступным ценам. Приятными мелочами станут брелки для ключей, мягкие игрушки в виде мишек или сердечек. Но такие подарки понравятся не всем девушкам, поэтому прежде, чем такое вручать нужно понимать вкус вашей спутницы.

Сладкие подарки

Многие девушки обожают сладости, поэтому сладкие подарки будут им только в радость. На сегодняшний день популярные фигурки, например шоколадный мишка, зайка или шоколадные сердечки. Такие фигурки можно скомпоновать в сладкий букет с добавлением фруктов и любимого шампанского или вина.

Можно заказать многоярусный торт, который стане не просто хорошим подарком, а ещё и признанием в любви. На самом торте можно написать о своих чувствах и даже предложение выйти замуж.

Несомненно, девушке будет приятно получить сладость, сделанную своими руками ее мужчины. Да, вполне вероятно, что сходу вы не сможете сделать многоярусный торт, но вы можете испечь небольшой тортик или приготовить десерт с фруктами. На этой сладости с помощью обыкновенных сливок и сгущенки можно написать слова, признания в своих чувствах.

Впрочем, девочки оценят даже если вы приготовите яичницу в форме сердечка, главное, чтобы это было от души и с любовью!

Подарок жене своими руками

Далеко не все девушки хотят получить дорогой подарок на праздник всех влюблённых. Подарки, сделанные своими руками, могут вызвать слезы радости и ощущение безмерной благодарности. Среди лучших подарков конечно же те, что сделанные своими руками. Девушку такой подарок удивит и порадует, ведь она будет уверенна, что вы вложили в создание подарка не только своё личное время, но ещё и частичку души.

Мальчикам и мужчинам, которые дружат с инструментами, можно использовать такую идею для подарка, как создание шкатулки

Лучший романтичный подарок это конечно же признание в любви. Поэтому мужчина может сделать недорогой и запоминающий подарок. Можно сделать вашу карту желаний, где в центр поместить ваше общее фото, а вокруг разместить красивые картинки с путешествиями, автомобилем и другими фото, чего бы вам хотелось. Если вы планируете появление ребенка в вашей семье, то на эту карту желаний обязательно поместите снимок красивого и улыбчивого малыша. Таким образом вы и приблизите осуществление задуманного, а также покажете девушке всю серьёзность своих намерений.

Также можно взять красную ленту и краской, можно даже светящейся напишите пожелания для вашей дамы. Идеи словесных поздравлений можно взять в интернете, но лучше написать их от себя. Пусть они будут даже не в рифму, сумбурные, но главное, чтобы они были искренние.

Когда лента с пожеланиями будет готова её можно поместить в красивую фигуристую бутылку. Туда же вставить розу или любой другой цветок. Аккуратно, чтобы не повредить бутон нужно закрыть бутылку и можно дарить её любимой.

Мальчикам и мужчинам, которые дружат с инструментами, можно использовать такую идею для подарка, как создание шкатулки. Ещё на уроках труда парни мастерят различные стулья, дощечки и шкатулки из дерева. Такие навыки могут пригодиться и для создания подарка шкатулки из дерева с выдвижными ящичками. Готовое изделие или сами ящички можно обтянуть кожей, или любой тканью. На видимой стороне шкатулки выжигателем по дереву можно написать пожелание, слова любви или же просто кому и от кого этот подарок. Уместным будет указать дату и год, ведь со временем дата вылетит из памяти, а так будет приятным напоминанием спустя многие годы.

А вот деньги на праздник всех влюблённых крайне не рекомендуется дарить. Если на день рождения ещё можно подарить конверт с деньгами и переложить миссию выбора подарка на виновницу торжества, то на день Святого Валентина лучше самостоятельно организовать незабываемый и романтический праздник и подарок.

Источник: Znaj.ua