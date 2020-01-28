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Два дня дал на создание плана по контролю за распространением коронавируса Мишустин

16:15 28.01.2020 Фото: Государственная дума РФ
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Премьер-министр провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Два дня дал на создание плана по контролю за распространением коронавируса Мишустин
Михаил Мишустин стал главой правительства после отставки Дмитрия Медведева

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору за два дня разработать план по профилактике и контролю за распространением коронавируса. По состоянию на сегодняшний день в стране не было выявлено ни одного случая заболевания этой инфекцией, подчеркивается в сообщении на сайте правительства.

В понедельник глава кабинета министров провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

На совещании глава кабмина, помимо поручения за два дня разработать план по профилактике коронавируса, поставил задачу организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти. Туда вошли участники совещания и руководители МВД, МЧС и Минпромторга.

Также в кабмине сообщили, что Мишустин поручил информировать на регулярной основе о результатах мониторинга ситуации для доклада российскому лидеру Владимиру Путину.

В совещании приняли участие вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Источник: ТАСС

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