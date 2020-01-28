Как открыть стоматологический кабинет: практические рекомендации

Люди готовы отдавать большие деньги за то, чтобы их зубы были здоровыми и красивыми. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие специалисты хотят открыть свой собственный стоматологический кабинет. О том, что для этого нужно, мы подробно поговорим в нашей статье.

Оборудование

В первую очередь, необходимо закупить все необходимое оборудование. К нему относятся:

стоматологическая кресло;

стоматологические инструменты;

видеограф;

материалы для пломбировки;

холодильник для хранения препаратов;

автоклав.

На покупке оборудования и расходных материалах экономить не рекомендуется. От них напрямую зависит качество оказываемых стоматологических услуг. Если клиент будет недоволен результатом, то он вряд ли повторно обратиться к вам и, к тому же, может испортить вашу репутацию.

Лицензия

Для осуществления любой медицинской деятельности, в том числе оказания стоматологических услуг, необходимо получить лицензию государственного образца. При этом, каждая отдельное стоматологическое направление требует получения определенной лицензии.

Регистрация

Чтобы открыть свой стоматологический кабинет, необходимо зарегистрироваться как частный предприниматель в налоговой инспекции. Для этого необходимо предоставить такие документы:

заявление установленного образца;

паспорт гражданина;

квитанцию об уплаченной государственной пошлине;

лицензию.

Если же вы в дальнейшем планируете открыть свою частную клинику, то можно сразу оформить общество с ограниченной ответственностью. Такая форма регистрации предполагает наем персонала и большой оборот денежных средств.

Помещение

Очень важно ответственно подойти к выбору помещения под будущий стоматологический кабинет. Лучше всего, если он будет расположен в центре города или неподалеку от него. Такое проходное место обеспечит большой поток клиентов.

Помещение можно арендовать или же купить. Если позволяют финансовые возможности, то отдавайте предпочтение второму варианту. Поскольку длительная аренда обойдется значительно дороже, чем единоразовая покупка помещения.

Ремонт помещения придется делать в любом случае, даже если оно имеет чистую отделку. Дело в том, что для организации рабочего места стоматолога, необходимо провести специальные инженерные коммуникации.

Персонал

Еще один важный момент, который нужно предусмотреть – это наем персонала. Стоматологу потребуются хотя бы одна пара рабочих рук, которая будет подавать инструменты и выполнять другие вспомогательные работы.

Каждый сотрудник, принятый на работу, обязательно должен быть дипломированным и иметь сертификат по своему профилю. Конечно же, лучше нанимать опытных специалистов со стажем работы не менее пяти лет.