Что сулят звезды: Астрологический гороскоп на 28 января 2020 года

Сегодня рекомендуется не делать поспешных выводов и решений. Рассудительным людям день принесет удачу. Общение с близкими людьми подарит положительные эмоции и придаст новых сил.

Гороскоп на 28 января по знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака

Звезды в гороскопе говорят, что на небе растущая Луна в знаке Рыб. Начался 5 лунный день. Сегодня рекомендуется не делать поспешных выводов и решений. Рассудительным людям день принесет удачу. Общение с близкими людьми подарит положительные эмоции и придаст новых сил. Подробный гороскоп на понедельник 28 января читайте в статье ниже.

Гороскоп на 28 января 2020 – ОВЕН



Гороскоп на 28 января для Овнов говорит, что в этот день вы можете стать игрушкой в руках опытного манипулятора. Не покупайте ничего в кредит или у непроверенных продавцов. Также избегайте встреч и разговоров с начальством. Особенно, рекомендуется не поднимать тему по увеличению заработной платы.

Гороскоп на 28 января 2020 – ТЕЛЕЦ

Звезды советуют Тельцам 28 января проявить дальновидность и больше здравого смысла. Действуйте, руководствуясь умом, а не эмоциями. Избегайте риска и авантюр, это поможет сохранить ваше спокойствие и положение.

Гороскоп на 28 января 2020 – БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на 28 января для Близнецов предупреждает быть осторожными и рациональными в своих выводах и решениях. Любое хорошо обдуманное и спланированное действие приведет к позитивному результату. Все, что будет сделано поспешно, может принести убытки.

Гороскоп на 28 января 2020 – РАК

Звезды говорят Ракам, что 28 января вы можете запутаться в паутине интриг, недоразумений на работе и в личной жизни. Звезды советуют не разочаровываться и не принимать происходящее близко к сердцу. Помните, что закон бумеранга никто не отменял.

Гороскоп на 28 января 2020 – ЛЕВ

Астрологический прогноз для Львов на 28 января говорит, что в этот день вы можете проявлять чрезмерное упрямство и эгоизм. Отстаивать свои принципы — это хорошо, но вспыльчивость и агрессия по отношению к близким людям не приемлемы.

Гороскоп на 28 января 2020 – ДЕВА

Звездный прогноз на 28 января Девам сулит возможный конфликт интересов в семье, между родственниками или коллегами. Постарайтесь избегать острых углов и болезненных тем в общении. Зато этот день прекрасно подходит для посещения салона красоты. Обновите стрижку, поработайте над имиджем.

Гороскоп на 28 января 2020 – ВЕСЫ

Гороскоп для Весов на 28 января говорит, что в этот день не стоит планировать начало новых проектов и дел. Чем бы вы ни начали заниматься, рискует дать абсолютно противоположенные результаты, даже обычные домашние дела могут валиться у вас из рук. Лучше составьте планы на ближайшее будущее.

Гороскоп на 28 января 2020 – СКОРПИОН

Астрологический гороскоп на 28 января для Скорпионов говорит, что сегодня решение создавшейся ситуации на работе или в семье будет зависеть только от вас. Только ваша рассудительность и сдержанность помогут сгладить возможные конфликты.

Гороскоп на 28 января 2020 – СТРЕЛЕЦ

Зодиак говорит Стрельцам, что 28 января ваv следует проявить стратегb. и тактикe одновременно. Обдумайте все важные дела, которые вам предстоит решать в ближайшем будущем, хорошо спланируйте все свои проекты, расставьте приоритеты. Не спешите с крупными финансовыми операциями, внимательно перечитывайте документы.

Гороскоп на 28 января 2020 – КОЗЕРОГ

Гороскоп для Козерогов 28 января советует сосредоточить свои усилия на самом важном и сложном. В этот день работайте в команде, в тесном контакте со своими коллегами и партнерами. Именно от совместной деятельности сегодня можно получить максимальный результат.

Гороскоп на 28 января 2020 – ВОДОЛЕЙ

Гороскоп для Водолеев на 28 января говорит, что этот день не подходит для переговоров с новыми партнерами, но благоприятный для рабочих поездок, командировок и встреч с коллегами. Сконцентрируйтесь на наиболее важных вопросах, но не хватайтесь за все сразу, иначе к вечеру рискуете очень устать.

Гороскоп на 28 января 2020 – РЫБЫ

Астропрогноз на 28 января для Рыб говорит, что вы можете пострадать от вредных привычек, иллюзий, самообмана. Звезды рекомендуют представителям знака снять розовые очки и посмотреть на жизнь более реалистично.

Источник: hochu.ua