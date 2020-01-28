Приметы для беременных в разных странах мира: изжога, значит у ребенка будут красивые волосы

Корея

1. До года ребенка нельзя подпускать к зеркалу. Он может испугаться своего отражения и начать заикаться.

2. Нельзя переступать через ребенка, потому что он перестанет расти.

Япония

1. Если беременная будет скрещивать ноги, то ее ребенок может умереть от удушья.

2. Если девочка родится в год Огненной Лошади, то она принесет в семью страшные беды.

3. Если у ребенка выпал верхний молочный зуб, то его нужно посадить на крышу, а если нижний — то положить его под порог. Благодаря этому у ребенка будут ровные зубы.

Индия

1. Беременных женщинам запрещено спать на открытом воздухе, ведь тогда на них могут напасть злые духи.

2. Беременная должна петь, чтобы привлечь к себе добрых духов.

3. После родов женщина должна как можно быстрее вернуться к обычному ритму жизни, лишь тогда ребенок вырастет трудолюбивым.

Таиланд

1. Беременная во время одного из праздников должна пронести лотос над головой монаха, а потом его съесть. После этого она родит без проблем.

2. На третий день после рождения в доме собираются родственники и начинают перечислять недостатки ребенка. Считается, что так с ребенком останется добрый дух, который будет его оберегать.

3. Если ребенок часто болеет его нужно побрить налысо.

Италия

1. Если у беременной изжога, то у ребенка будут красивые волосы.

2. Если у матери уже есть ребенок, нужно обратить внимание, какое первое слово тот произнес. Если «мама» — следующей будет девочка, если «папа» — мальчик.

Источник: Znaj.ua