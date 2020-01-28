Приметы для беременных в разных странах мира: изжога, значит у ребенка будут красивые волосы

Хотя в России есть множество суеверных людей, некоторые поверья и приметы других народов мира могут попросту повергнуть нас в шок. О сумасшедших суевериях мира читай в материале.
Корея
1. До года ребенка нельзя подпускать к зеркалу. Он может испугаться своего отражения и начать заикаться.
2. Нельзя переступать через ребенка, потому что он перестанет расти.
Япония
1. Если беременная будет скрещивать ноги, то ее ребенок может умереть от удушья.
2. Если девочка родится в год Огненной Лошади, то она принесет в семью страшные беды.
3. Если у ребенка выпал верхний молочный зуб, то его нужно посадить на крышу, а если нижний — то положить его под порог. Благодаря этому у ребенка будут ровные зубы.
Индия
1. Беременных женщинам запрещено спать на открытом воздухе, ведь тогда на них могут напасть злые духи.
3. После родов женщина должна как можно быстрее вернуться к обычному ритму жизни, лишь тогда ребенок вырастет трудолюбивым.
Таиланд
1. Беременная во время одного из праздников должна пронести лотос над головой монаха, а потом его съесть. После этого она родит без проблем.
2. На третий день после рождения в доме собираются родственники и начинают перечислять недостатки ребенка. Считается, что так с ребенком останется добрый дух, который будет его оберегать.
3. Если ребенок часто болеет его нужно побрить налысо.
Италия
1. Если у беременной изжога, то у ребенка будут красивые волосы.
2. Если у матери уже есть ребенок, нужно обратить внимание, какое первое слово тот произнес. Если «мама» — следующей будет девочка, если «папа» — мальчик.
Источник: Znaj.ua