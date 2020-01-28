На презерватив удил рыбу и снял улов на видео житель Новосибирска. Рыбаки в шоке

Презервативу нашли неожиданное применение

Житель Новосибирской области изобрел весьма оригинальный способ ловить рыбу, история и видео опубликованы в сообществе «Рыбалка в Новосибирске».

На кадрах видео из Сузуна мужчина рассказывает технологию изготовления приманки из контрацептива.

— Обрезаешь ему головку и вот эти кольца нарезаешь – и получаются вот такие ленточки. Ассоциация была такая: из чего бы сделать такой обсосанный мотыль, потому что она очень хорошо на него ловилась. Вот и решил, короче, вот так пообрезать…, — говорит за кадром автор видео.

Далее рыбак показывает сосуд с пойманной на контрацептивы рыбой.

Рыбаки оценили креативный ход мысли жителя Новосибирска.