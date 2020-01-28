Заслуженную артистку Ларису Голубкину доставили в больницу

Актриса Лариса Голубкина находится под тщательным наблюдением врачей

Сообщается, что актриса Лариса Голубкина госпитализирована в Москве.

79-летняя вдова Андрея Миронова сейчас проходит серьезное обследование, так как уже несколько дней у нее высокое давление. Чтобы состояние нормализовалось, Лариса Голубкина находится под постоянным наблюдением врачей в терапевтическом отделении.

Напомним, что Лариса Голубкина была замужем за актером Андреем Мироновым с 1977 года до его смерти в 1987 году. Наибольшую популярность актриса получила благодаря участию в фильмах «Сказки о царе Салтане», «Гусарская баллада, «Дайте жалобную книгу».

Источник: hochu.ua