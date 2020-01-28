Как вывести шипицу?

В настоящее время в арсенале дерматологов существует достаточно средств для эффективного удаления шипицы: лазер, радиоволновой метод, жидкий азот.

Заразиться вирусом можно при тесном контакте

Причины возникновения

На самом деле, вирусы, вызывающие эту болезнь, есть у всех людей. Однако они активируются чаще всего только тогда, когда иммунитет не справляется со своей защитной функцией. И тогда вирусы начинают активно размножаться, при этом они вызывают боль, которую можно сравнить при уколе иглой или шипом. Не самые приятные ощущения!

Также можно выделить следующие причины возникновения шипицы на пальцах рук:



Повышенная потливость;Частые микротравмы кожи ладоней и пальцев;Снижение иммунитета при разных хронических болезнях.

Пути заражения шипицей

Заражение вирусом происходит, как правило, при тесном контакте с больным, а также через его личные вещи: перчатки, обувь, маникюрные принадлежности и другие предметы. Вирус можно также «подцепить» и в общественных местах – в бассейнах, саунах, спортивных залах. При несоблюдении правил гигиены, заразиться инфекцией легко.

Лечение шипицы

В настоящее время в арсенале дерматологов существует достаточно средств для эффективного удаления шипицы.

Например, удаление лазером различных видов бородавок, куда относится и шипица, считается самым простым, быстрым и безболезненным способом. Световой поток лазера удалит ороговевший участок кожи и вернет ваши рукам красоту.

Также вывести шипицу можно жидким азотом. Сразу предупреждаем процедура болезненная, поэтому ее лучше делать под местной анестезией. Чтобы полностью избавится от шипицы понадобиться 5-7 сеансов.

Удаление шипиц радиоволовым методом считается безболезненным и безопасным. Этот метод еще и эффективный – за один-два сеанса можно полностью удалить шипицу.

Если вы хотите удалить шипицу самостоятельно в домашних условиях, предлагаем вам пару способов.

Убираем шипицу чистотелом

Такой метод считается довольно эффективным. Купите в аптеке экстракт чистотела и наносите его прямо на пораженный участок. Мазать шипицу чистотелом рекомендуется через день.

Лечение шипицы крапивой

Справиться с разросшейся шипицей поможет крапива и листья лапоху. Листья крапивы необходимо мелко нарезать. Затем следует крапиву мелко порезать и перемолоть в блендере. Готовую смесь нанесите на шипицу и сверху положите листья лопуха и замотайте бинтом.

Если шипица не проходит и причиняет дискомфорт, обратитесь к врачу. Дерматолог назначит правильное и безопасное лечение!

Источник: elize.ru