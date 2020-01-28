Мастопатия: лечение и симптомы

Мастопатия очень распространена. По оценкам некоторых экспертов, около 50 процентов женщин в возрасте 20-50 лет сталкиваются с фиброзно-кистозными изменениями молочной железы.

Мастопатия — доброкачественное заболевание молочных желез

Мастопатия — доброкачественное заболевание молочных желез, вызванное гормональным дисбалансом, проявляющееся в виде патологического разрастания тканей. Медицинское сообщество иногда называет это состояние фиброзно-кистозными изменениями.

Мастопатия очень распространена. По оценкам некоторых экспертов, около 50 процентов женщин в возрасте 20-50 лет в Соединенных Штатах сталкиваются с фиброзно-кистозными изменениями молочной железы. В этой статье вы узнаете больше о симптомах и причинах мастопатии, а также о том, как лечить эту проблему и когда обратиться к врачу.

Медицинским экспертам еще предстоит полностью понять причину фиброзно-кистозных заболеваний молочной железы, но, по-видимому, существует тесная связь между гормонами и такими изменениями. Ткань молочной железы реагирует на колебания уровня гормонов, особенно эстрогена. Изменения в груди могут включать в себя:

Разрастание клеток, которые выстилают молочные протоки.

Увеличение фиброзной ткани.

Образование кист.

Женщины с мастопатией могут быть более чувствительными к гормональным колебаниям во время менструального цикла. Обычно симптомы становятся более выраженными непосредственно перед или во время месячных.

Мастопатия обычно появляется у женщин в пременопаузе — в возрасте от 20 до 50 лет.

Симптомы мастопатии

Симптомы мастопатии могут то появляться, то исчезать во время менструального цикла. Они также могут меняться с течением времени. Изменения обычно происходят в обеих молочных железах, но комки и боль могут быть более выраженными только в одной груди.

Хотя симптомы могут варьироваться, боль или дискомфорт обычно локализуются в нижней части груди или в верхних отделах. К типичным симптомам относятся:

Комки в груди.

Чувствительность.

Боль подмышкой.

Припухлость.

Тяжесть в груди.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу.

Есть ли связь с раком?

По данным Американского сообщества по борьбе с раком, наличие фиброзно-кистозной болезни молочной железы не увеличивает шансов развития рака груди. На данный момент, не установлено никакой связи между этими двумя состояниями.

Ежемесячные самостоятельные осмотры молочной железы и следование рекомендациям врача по проведению клинических осмотров и маммографии помогут выявить любые злокачественные изменения на ранней стадии.

Диагностика мастопатии

Врач может диагностировать мастопатию после клинического обследования молочной железы и анализа симптомов.

Во время обследования врач проверяет каждую грудь на наличие комков или патологических участков. Фиброзно-кистозные изменения, как правило, отличаются от комков, связанных с раком молочной железы. Обычно, при мастопатии комки не прикреплены к окружающей ткани. Они подвижны при пальпации.

Для постановки диагноза также может потребоваться проведение маммографии или УЗИ. Такое обследование предоставляет более подробную информацию о ткани молочной железы и кистах, которые могут быть как твердыми, так и заполненными жидкостью. В некоторых случаях, назначается биопсия.

Лечение мастопатии

Иногда лечение не требуется совсем. В других случаях могут помочь следующие процедуры.

Медикаментозное лечение

Врачи могут порекомендовать различные лекарства. Безрецептурные обезболивающие препараты, такие как ибупрофен или ацетаминофен, могут уменьшить дискомфорт.

Анализ, включающий 23 исследования и 2100 участников, изучил эффективность лекарств от боли в груди. Наиболее эффективным оказался гель диклофенак, нестероидный противовоспалительный препарат. Результаты показали, что он значительно уменьшил боль.

Гормоны

Гормональная терапия может сбалансировать уровни гормонов и уменьшить боль в груди. Врач может порекомендовать рецептурные оральные контрацептивы, содержащие синтетический эстроген, прогестерон или оба гормона.

добавки

В одном исследовании рассматривалось использование геля прогестерона. Участие приняли 50 женщин с мастопатией. С помощью УЗИ определялся размер и количество кист до начала терапии и во время исследования.

В результате, количество и размер кист уменьшались во время лечения гелем прогестероном, а участницы, которые использовали его, сообщали об уменьшении боли.

Добавки

В одном исследовании приняли участие 94 участницы с дискомфортом в груди из-за фиброзно-кистозных изменений. Они были разделены на три группы. Одна группа принимала 1000 мг масла примулы вечерней два раза в день. Вторая группа принимала 50 мг витамина В6 два раза в день, а третья группа получала плацебо. Участницы принимали таблетки в течение 6 месяцев.

Результаты показали, что те, кто принимал масло примулы вечерней или витамин В6, сообщали об уменьшении выраженности боли спустя 1, 2 и 3 месяца лечения.

Не было зарегистрировано никакой разницы в облегчении боли между двумя добавками, что указывает на то, что они одинаково эффективны.

Поддерживающий бюстгальтер

Хотя поддерживающий бюстгальтер не может вылечить мастопатию, он способен уменьшить дискомфорт. Правильно подобранный бюстгальтер должен обеспечивать поддержку, не будучи при этом слишком тесным.

Мастопатия считается довольно безобидной проблемой, поэтому, как мы уже сказали, в некоторых случаях даже не требуется лечение. Часто проблема исчезает сама с наступлением менопаузы.

Однако, если вы испытываете дискомфорт, обязательно обратитесь к врачу и попробуйте сочетать домашние средства с медикаментозными. Будьте здоровы!

Источник: hochu.ua