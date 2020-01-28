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Поднес горящую зажигалку к половым органам спящего друга шутник. Друг загорелся

21:10 28.01.2020 Фото: Pixabay
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Врачи обнаружили у него 50 процентов ожогов тела — ягодиц, промежностей бедер, половых органов, обеих ног и острую ожоговую токсемию.

Поднес горящую зажигалку к половым органам спящего друга шутник. Друг загорелся
Поднес горящую зажигалку к половым органам спящего друга шутник. Друг загорелся

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года в одном из домов в селе Харламово Таврического района. Двое мужчин 57 лет устроили застолье. Один из них уснул, а второму стало скучно. Он подошел к приятелю и, решив пошутить, зажигалкой поджег ему штаны в районе половых органов, пишет сайт www.om1.ru.

Омич, видимо, не предполагал, чем может закончиться такая шутка — синтетическая одежда вспыхнула на спящем мужчине мгновенно. Уже через несколько секунд пламя охватило нижнюю часть тела мужчины. После того как с пламенем удалось справиться ошалевший мужчина и его друг-шутник решили запить стресс алкоголем. Спустя пару дней, когда пострадавший протрезвел, он начал страдать от боли и отправился в больницу.

Врачи обнаружили у него 50 процентов ожогов тела — ягодиц, промежностей бедер, половых органов, обеих ног и острую ожоговую токсемию.

Как стало известно Оm1.ru, пострадавший несколько недель провел в больнице. Экспертиза установила, что ему был причинен тяжкий вред здоровью по неосторожности. В отношении его друга возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ, часть 1. Шутнику грозит до полугода ареста.

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От редакции

Надо наказать шутника?

Аноним, 28 января 2020 21:54
шутников (безголовых) хватало всегда. Был по молодости свидетелем "шутки" с зажженными спичками между пальцев на ногах бойца. К несчастью дернув ногой спящий боец поджог обильную растительность на своем теле и получил сильные ожоги. Разбираться не стали, просто этой "забавой" перестали заниматься.
Аноним, 28 января 2020 22:34
Ну чтож за новости то стали на "Курьере"?Не о трудовых подвигах,не о научных достижениях,не о ребятишках талантливых,НО про пьяных дебилов с соседней Омской области,и где берете эту "погань"?

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